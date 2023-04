Cristian Teodorescu a răbufnit în online, după ce litoralul a fost împânzit de poliţişti în prag de 1 Mai: Vama Veche nu mai are nici o legătură cu cea de odinioară

Mai multe persoane au fost legitimate şi controlate de poliţişti în cadrul unei acţiuni de amploare privind combaterea traficului şi consumului de droguri în Vama Veche. Potrivit Poliţiei Române, acţiunea a fost desfăşurată de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT, pe raza staţiunii Vama Veche.

Valul agresiv de titluri care încarcă burtierele de ştiri în ultimele zile legate de raziile din Vama Veche pentru depistarea traficanţilor de droguri l-au nemulţumit pe scriitorul şi omul de presă Cristian Teodorescu care a răbufnit în online.

"Toate televiziunile își trimit reporterii la Vama Veche să transmită ultimele noutăți. Chiar și cele de știri, mai sărăcuțe, care au doi reporteri, pe unul l-au expediat în Vamă, să dea de samă. Iar pe burtiere - „S-a petrecut până dimineață” „20 de traficanți de droguri, arestați” „Distracția continuă” Ceea ce a ajuns încet, încet Vama Veche nu mai are nici o legătură cu cea de odinioară. Aia nu era aglomerată. Se duceau acolo tocmai cei care voiau la mare, nu la băi de mulțime. Vamaioții de atunci: persoane cu studii superioare cu opinii antisistem, artiști cunoscuți, dar ținuți sub obroc de regim, hippioți, singuratici ciudați, plus turnătorii care se țineau după ei" a scris Cristian Teodorescu pe profilul personal de Facebook.

