Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, jignită de Cristi Mitrea: Despre asta e vorba, când nu ai o școală...

"Rolurile s-au inversat în sezonul acesta. Fetele care teoretic sunt concurente sunt, în viața privată, mai ispite decât ispitele și mai ipocrite decât ipocriții. E foarte multă falsitate. Se întâmplă să vedem niște tipare care sunt actuale, pentru că societatea de astăzi așa e. Copila aia, care stă cu băiatul ăla de are tractoare, stă pentru casă și masă. Eu am zis. Despre asta e vorba, când nu ai un skill în viață, când nu ai o școală…", a spus Cristi Mitrea, în emisiunea Star la Mare Fitză de la Antena Stars, scrie viva.ro.

"Nu înțeleg de ce toată lumea mă face materialistă"

"Mă, și dacă să zicem că Marius ar fi un om foarte bogat, că are foarte mulți bani, că dă pe afară și eu aș fi o femeie materialistă, d-aia nu mai puteți voi să dormiți, de focul meu, că sunt eu o femeie materialistă. Sau vă deranjează că el are bani și voi nu aveți, că nu înțeleg? Chiar nu pot să înțeleg de ce toată lumea mă face materialistă. Am adus dovezi, am spus că nu sunt. Și, cu toate astea, în continuare, mă face materialistă. Deci, mă faceți să cred că nu vă interesează motivul real pentru care eu am o relație cu Marius. Vă deranjează că voi nu aveți ce are el. Bani mulți…", a spus Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, în mediul online.

Cine sunt Bianca și Marius de la Insula Iubirii

Bianca (25 de ani), creatoare de conţinut, şi Marius (35 de ani), fermier, aduc pe insulă o poveste de dragoste ce durează de mai bine de trei ani şi jumătate. Vin din acelaşi sat şi au început să se tatoneze încă de când ea era adolescentă. Ulterior, el a luat o altă decizie, s-a căsătorit şi a făcut un copil, însă atunci când a încheiat relaţia a căutat-o pe Bianca. Locuiesc deja împreună şi se comportă asemenea unor tineri căsătoriţi, iar decizia de a participa la Insula Iubirii au luat-o tocmai in acest sens, pentru a-şi dovedi întâi de toate lor că sunt pregătiţi să devină soţ şi soţie.

Aseară, ceremoniile focului au provocat noi drame în ambele vile şi au condus la decizii radicale: încă o relaţie cu probleme mari s-a destrămat. Apropierea dintre Bianca şi Alin i s-a părut de neacceptat lui Marius, care instantaneu a pus capăt relaţiei.

Vrăjit de atmosferă, dar şi de companie, Marius a simțit că i se cuvine tot mai mult şi a încercat o apropiere tot mai evidentă nu cu una, ci cu trei dintre ispite. Nici măcar faptul că acestea fuseseră alese la date de alţi bărbaţi nu l-a împiedicat pe acesta să îşi dea frâu liber trăirilor.

