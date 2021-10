COVID în România: algoritmul deceselor, ca în traficul auto. Every man for himself

Cum să respecți viteza legală, pe drumurile noastre? E aglomerație, drumurile sunt proaste, mergi după un tractor sau o rablă, în coloană, cu 30 la oră, apoi, când ai liber, cum să nu dai talpă?

Cu alte cuvinte, fiindcă nu ai drumuri de viteză, mergi cu viteză. În loc să circuli mai prudent, fiindcă sunt riscuri mai mari, de exemplu să îți iasă în față un dement care și-a luat permisul pe șpagă, sau un șofer de tir caree a adormit la volan, alergi mai repede, să se termine mai repede drumul. De aici numărul mare de morți pe șoselele patriei, cel mai mare din Europa, raportat la populație și trafic auto.

Sigur, guvernele sunt de vină, că nu construiesc autostrăzi, Poliția e varză, ceilalți alergă ca nebunii, doar n-o să ne lăsăm noi mai prejos, să ne ia fața. De murit, care are noroc scapă, care nu așteaptă SMURD-ul. Varianta viteză mai mică, dacă drumul e mai prost, aplicată cu succes la calea ferată, nu e luată în calcul de șmecherii de pe DN.

De ce ar fi fost altfel în cursa COVID-19? Spitalele sunt vai de capul lor, guvernul nu știe, nu poate, nu are de unde, statul a eșuat. Ca urmare, fiindcă știi că nu vei avea parte de vreun tratament, alegi să nu faci nimic ca să previi îmbolnăvirea. Nu mă vaccinez, fiindcă e guvernul prost! Tu să fii sănătos.

Pe aici e ca pe Titanic, după ce s-au umplut bărcile. Every man for himself, așa le-a spus căpitanul.

Culmea, noi aveam bărci destule, dar mulți nu au vrut să se urce în ele, fiindcă le-au părut șubrede, așa că au prefefrat să se ducă la fund cu tot cu vaporul. Bye-bye.

Acolo unde sunt mai mulți șmecheri pe contrasens, o să fie mai puțină aglomerație în trafic.