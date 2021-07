COVID-19, sub control în Franţa. Macron insistă pentru vaccinare

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a anunţat că pandemia a fost adusă sub control, dar că vaccinarea este esenţială în continuare.

Franţa a reuşit să aducă sub control epidemia de coronavirus, a afirmat, luni seară, preşedintele Emmanuel Macron, estimând că, în 2021, creşterea economică va fi de 6%, dar pledând pentru continuarea campaniei de vaccinare, în contextul apariţiei noilor tulpini.

"Aşa cum am procedat de la începutul pandemiei, ţin să mă adresez direct cetăţenilor. În ce moment al luptei ne aflăm? Graţie angajamentului excepţional al personalului medical, am reuşit să aducem sub control epidemia şi să trăim din nou", a declarat Emmanuel Macron, într-un discurs televizat.

"În ultimele două săptămâni, am reuşit să ajungem la sub 2.000 de cazuri pe zi. Spitalizările şi decesele sunt la cele mai mici niveluri. Spunând aceste lucruri, gândurile mele sunt, în mod evident, la victime şi la apropiaţii acestora. Viaţa a putut continua doar pentru că suntem organizaţi", a afirmat Emmanuel Macron, conform cotidianului Le Figaro.

Preşedintele Franţei a pledat pentru continuarea campaniei de vaccinare. Vaccinarea va deveni obligatorie pentru persoanele care au contacte cu persoane vulnerabile. "Ţara noastră se confruntă totuşi cu o reluare puternică a epidemiei care afectează toate teritoriile. Apariţia variantei Delta se traduce prin creşterea contagierilor în întreaga lume. (...) Avem un atu principal: vaccinul. Ne proteajează de varianta Delta şi evită în proporţie de 95% formele grave de îmbolnăvire. Cu cât ne vaccinăm mai mulţi, cu atât lăsăm mai puţin spaţiu răspândirii virusului. Vaccinarea va fi obligatorie pentru toţi cei care intră în contact cu persoane fragile. Din 15 septembrie, vor fi efectuate controale şi vor fi aplicate sancţiuni", a subliniat Macron, conform Mediafax.

Vaccinare obligatorie şi în Grecia

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a făcut anunţul oficial luni seară. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va începe în căminele de bătrâni, a declarat premierul Greciei. Angajaţii care refuză vaccinarea vor fi suspendaţi începând cu data de 16 august. Pasul următor are în vedere angajaţii din domeniul sănătăţii, de la 1 septembrie. Ulterior, vor fi vaccinaţi toţi membrii Forţelor Armate.



În plus, Mitsotakis a anunţat noi restricţii epidemice cu privire la accesul exclusiv al persoanelor vaccinate în baruri, cinematografe, teatre şi alte spaţii închise.

Măsurile vor fi anunţate de Kyriakos Mitsotakis în cadrul unei apariţii televizate, începând cu ora locală 19:00, scrie Ekathimerini.com



Anterior, purtătorul de cuvânt al guvernului, Aristotelia Peloni, a declarat că noile măsuri au drept obiectiv reducerea ritmului de creştere a numărului de cazuri, înregistrată în mai multe regiuni ale ţării, inclusiv în Creta, Attica sau Marea Egee de Nord, scrie Mediafax.