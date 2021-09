Cove revine la TV. Cu cine a semnat, după demisia de la PRO TV: Sunt bucuros! Vom face să fie memorabil

După șase ani petrecuți în PRO TV, ca prezentator al emisiunii "Vorbește Lumea", Gabriel Coveșeanu, sau Cove, așa cum îl știe publicul larg, și-a dat demisia, luând prin surprindere pe toată lumea.

"Bunii mei, vorbește lumea că schimbările fac parte din viata noastră si sunt bune, atunci când vin la momentul potrivit. Același lucru vi-l pot spune și eu, astăzi, când vă anunț că începând de luni, nu voi mai face parte din echipa PRO TV și, totodată, a emisiunii Vorbește Lumea.

A fost o perioadă frumoasă, în care am avut parte de multe provocări și am cunoscut mulți oameni, cărora le mulțumesc și le urez succes pe mai departe. Cât despre mine, vă astept în continuare la teatrul Ion Creangă, dar și pe rețelele sociale, unde vă voi ține la curent cu toate viitoarele mele proiecte!", a fost anunțul făcut de Cove.

Cu cine a semnat Cove, după demisia de la PRO TV

Ei bine, vedeta nu a făcut o pauză prea mare de pe micile ecrane, iar din 13 septembrie, de luni până vineri de la ora 19.30, dar și duminica, Cove va prezenta alături de Diana Bart emisiunea Flash Monden de la Prima TV.

"Sunt bucuros să fiu, la debut de toamnă, parte a unei echipe tinere și entuziaste. Revin cu drag în locul în care m-a simtit atât de bine. M-am bucurat să revăd prieteni vechi, dar și să îmi fac prieteni noi. Și cred că voi face, alături de Diana, o echipa de senzație la Flash Monden. Îi aștept pe bunii mei, cum îmi place să le spun prietenilor mei din fața micului ecran, de luni până vineri și duminică seară la Flash Monden să povestim despre toate mondenitățile de la noi și de peste hotare. Vom face să fie, pentru telespectatorii Prima TV, o întâlnire dorită și memorabilă", a spus Cove, potrivit tvmania.ro.

"Sunt extrem de bucuroasă, un nou vis mi s-a îndeplinit. Mi-am dorit mult să am un coleg de prezentare cu care să simt din prima chimie, precum a fost cu Cove. Noi am interacționat în trecut într-o emisiune culinară pe care o prezentam și am făcut echipă foarte bună. Flash Monden va fi de neratat! Vom avea știri mondene, dar într-o nouă prezentare. Frumoși suntem, carismatici suntem, asa că vom umple cu siguranță serile telespectatorilor cu multe zâmbete. Sunt convinsă că ne vom completa perfect, deja am avut primele discuții, am stabilit detalii legate de emisiune și…am pus țara la cale", a spus și Diana Bart, colega lui Cove.

Cine i-a luat locul lui Cove de la Vorbește Lumea

Emisiunea "Vorbește Lumea" a revenit cu surprize de proporții.

După ce Cove a anunțat că pleacă de la celebra emisiune, asta chiar în ziua în care Adela Popescu a anunțat că revine pe micile ecrane după un an de pauză și după ce a devenit mămică pentru a treia oară, a fost prezentată vedeta care-i va ține locul actorului.

Este vorba despre Shurubel, în vârstă de 33 de ani, pe numele din buletin Andrei Lăcătuș.

Shurubel are o experiență vastă în radio, a lucrat la Virgin Radio, fostul Radio 21, unde a prezentat diverse emisiuni. Acesta îș va înlocui pe Gabriel Coveșeanu, la emisiunea matinală „Vorbește lumea”, de la PRO TV.

În 2020, acesta spunea că vrea să se axeze pe stand up comedy, să scrie scenarii și chiar versuri pentru melodii hip-hop. De asemenea, fostul om de radio povestea că vrea să petreacă timp de calitate cu oameni dragi, pe care spunea că i-a cam neglijat, în special cu soția sa, Iulia.

Vezi mai multe aici