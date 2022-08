Corpul uman nu poate gestiona canicula, așa cum au crezut oamenii de știință. Care este pragul de temperatură

Peste 2.000 de oameni au murit din cauza căldurii extreme și a incendiilor care au avut loc în Portugalia și Spania. Recordurile de temperatură ridicată s-au întins din Anglia până în Japonia. Nopțile nu se mai răcesc.

Și chiar dacă schimbările climatice continuă să crească temperatura, oamenii de știință lucrează rapid pentru a înțelege limitele rezistenței oamenilor la temperaturi extreme. Cercetări recente sugerează că toleranța la stres termic la oameni poate fi mai mică decât se credea anterior. Dacă este adevărat, alte milioane de oameni ar putea fi expuși riscului de a ceda temperaturilor periculoase mai devreme decât se aștepta.

„Corpurile sunt capabile să se aclimateze într-o perioadă de timp” la schimbările de temperatură, spune Vivek Shandas, cercetător în planificarea mediului și adaptare la climă la Universitatea de Stat Portland din Oregon. De-a lungul timpului geologic, au existat multe schimbări climatice pe care oamenii le-au suportat, spune Shandas. „Dar suntem într-o perioadă în care aceste schimbări au loc mult mai repede.”

45 de grade Celius în aprilie

La jumătatea anului 2022, valurile de căldură au făcut deja ravagii în multe țări. Căldura a sosit devreme în sudul Asiei: în aprilie, Wardha, India, a înregistrat o temperatură de 45° Celsius, în Nawabshah, Pakistan, în luna mai temperaturile înregistrate au crescut la 49,5 ° C.

Alertele de căldură extremă au răsunat în toată Europa începând din iunie și continuând până în iulie, creșterea temperaturilor exacerbând seceta și declanșând incendii. Regatul Unit și-a doborât cel mai mare record vreodată pe 19 iulie, când temperaturile au atins 40,3 ° C în satul englez Coningsby. Căldura a alimentat incendiile în Franța, forțând mii de oameni să evacueze din casele lor.

Ce riscă oamenii care se expun căldurii extreme

Rata actuală de încălzire globală pe Pământ este fără precedent (SN: 24/07/19). Și oamenii de știință au prezis de mult timp că schimbările climatice cauzate de om vor crește apariția valurilor de căldură. La nivel global, expunerea oamenilor la căldură extremă s-a triplat între 1983 și 2016, în special în Asia de Sud.

Căldura afectează deja sănătatea umană. Poate provoca crampe de căldură, epuizare de căldură și insolație, care este adesea fatală. Deshidratarea poate duce la boli de rinichi și inimă. Căldura extremă poate chiar schimba modul în care ne comportăm, crescând agresivitatea și scăzând capacitatea noastră de a ne concentra.

Corpul uman are diferite moduri de a elimina excesul de căldură și de a menține miezul corpului la o temperatură optimă de aproximativ 37 ° C. Inima pompează mai repede, accelerând fluxul de sânge care transportă căldura către piele. Aerul care trece peste piele poate elimina o parte din această căldură. Răcirea evaporativă - transpirația - ajută, de asemenea.

Dar există o limită la cât de multă căldură o pot îndura oamenii. În 2010, oamenii de știință au estimat că limita teoretică a stresului termic este la o temperatură de 35 ° C. Temperaturile depind de o combinație de umiditate și temperatura aerului uscat, măsurată de un termometru. Aceste variabile înseamnă că un loc ar putea atinge o temperatură a aerului umed de 35 ° C în moduri diferite - de exemplu, dacă aerul are acea temperatură și există umiditate de 100 la sută, sau dacă temperatura aerului este de 45 ° C și există umiditate de 50 la sută. Diferența se datorează răcirii evaporative.

Pragul poate fi menținut pentru adulții tineri sănătoși

Deci, atunci când se gândesc la stresul termic asupra corpului, oamenii de știință folosesc temperaturile cu umezeală mare, deoarece acestea reprezintă o măsură a cât de multă răcire prin evaporare este posibilă într-un anumit climat, spune Daniel Vecellio, un climatolog la Penn State University. Cercetătorii au urmărit stresul termic la două duzini de subiecți cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, sub o varietate de climate controlate. În seria de experimente, echipa a variat condițiile de umiditate și temperatură într-o cameră de mediu, uneori menținând temperatura constantă în timp ce a variat umiditatea și uneori invers.

Rezultatele sugerează că este mult mai mult de lucru pentru a înțelege ce pot îndura oamenii în condiții de căldură și umiditate din lumea reală, dar pragul poate fi mult mai scăzut decât se credea, spune Vecellio. Constatarea teoretică a studiului din 2010 de 35 ° C poate fi încă „limita superioară”, adaugă el. Și asta pentru adulții tineri, sănătoși, care fac activitate minimă. Se așteaptă ca pragurile de stres termic să fie mai mici pentru lucrătorii în aer liber care trebuie să facă efort, sau pentru bătrâni sau copii.

