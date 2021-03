Cornel Dinu, OPERAT. Ce este HERNIA inghinală. SIMPTOME, CAUZE și SEMNELE care-ți arată dacă ai probleme

„Duminică mă operez… M-a îmbolnăvit Dinamo, n-am crezut că poate ajunge în halul ăsta”, a declarat „Mister” Cornel Dinu.

Fostul mare jucător a fost operat duminică, la Spitalul Universitar de Urgență Elias. Este vorba despre o operație de hernie inghinală cu perforație a intestinului, pe care ar fi trebuit să o facă de vineri, dar a fost amânată două zile.

„Voiau să mă opereze încă de vineri, dar am probleme de coagulare, iau anticoagulante și trebuie să fac niște injecții ca să nu fie necazuri la operație” a spus Cornel Dinu, pentru fanatik.ro, citează DC MEDICAL.

Operația a fost realizată de profesor doctor Adrian Miron, care este medic primar chirurgie generală, doctor în științe medicale, cu competență în chirurgie laparoscopică, chirurgie hepatică și transplant hepatic.

„L-am întrebat pe profesorul Miron cât durează și mi-a răspuns: Cât o repriză, Mister, la câte reprize ai jucat tu nici n-o simţi… Ce să fac, asta e… Am fost eu operat pe inimă, am avut sternul tăiat și cusut cu sârmă, trei luni m-a durut în fiecare secundă și am supraviețuit”, a declarat Cornel Dinu.

Ce este hernia inghinală

O hernie inghinală apare atunci când țesutul, cum ar fi o parte a intestinului, iese printr-un punct slab în mușchii abdominali. Gâlma care se formează poate fi dureroasă, mai ales atunci când tușiți, vă aplecați sau ridicați un obiect greu.

O hernie inghinală nu este neapărat periculoasă. Cu toate acestea, nu se vindecă de la sine și poate duce la complicații care pun viața în pericol, mai ales în caz de perforație. Este posibil ca medicul să vă recomande o intervenție chirurgicală pentru remedierea unei hernii inghinale dureroase sau care se mărește.

Repararea herniei inghinale este o procedură chirurgicală obișnuită.

Simptome

Potrivit experților de la Mayo Clinic, semnele și simptomele herniei inghinale includ:

- O umflătură care poate să apară în zona de pe ambele părți ale osului pubian, care devine mai evidentă când sunteți în poziție verticală, mai ales dacă tușiți sau vă supărați

- Durere sau disconfort în zona inghinală, mai ales când vă aplecați, tuseți sau ridicați ceva greu

- Slăbiciune sau presiune în zona inghinală

- Ocazional pot să apară dureri și umflături în jurul testiculelor atunci când intestinul proeminent coboară în scrot.

Semne că sunt probleme

Dacă nu puteți împinge hernia, conținutul herniei poate fi prins (încarcerat) în peretele abdominal. O hernie încarcerată poate deveni strangulată, ceea ce întrerupe fluxul de sânge către țesutul care este prins. O hernie strangulată poate pune viața în pericol dacă nu este tratată.

Semnele și simptomele unei hernii strangulate includ:

- Greață, vărsături sau ambele

- Febră

- Durere bruscă care se intensifică rapid

- O umflătură dată de hernie care devine roșie, violet sau întunecată

- Incapacitatea de a vă goli intestinele sau scăpa de gaze.

Cauze

Unele hernii inghinale nu au o cauză aparentă. Altele ar putea să apară ca urmare a:

- Unei presiuni crescute în abdomen

- Un punct slab preexistent în peretele abdominal

- Probleme în timpul mișcărilor intestinale sau urinare

- Activitate intensă

- Sarcina

- Tuse cronică sau strănut

La mulți oameni, slăbiciunea peretelui abdominal care duce la o hernie inghinală apare la naștere atunci când mucoasa abdominală (peritoneul) nu se închide corect.

Alte hernii inghinale se dezvoltă mai târziu în viață atunci când mușchii slăbesc sau se deteriorează din cauza îmbătrânirii, a activității fizice intense sau a tusei care însoțește fumatul.

Punctele slab poare să apară și mai târziu în viață, mai ales după o leziune sau o intervenție chirurgicală abdominală.

Factori de risc

La bărbați, punctul slab apare de obicei în canalul inghinal, unde cordonul spermatic intră în scrot. La femei, canalul inghinal poartă un ligament care ajută la menținerea uterului în loc, iar herniile apar uneori în cazul în care țesutul conjunctiv din uter se atașează de țesutul din jurul osului pubian.

Factorii care contribuie la dezvoltarea unei hernii inghinale includ:

- La bărbați, care sunt de opt ori mai predispuși să dezvolte o hernie inghinală decât femeile.

- Vârsta. Mușchii slăbesc pe măsură ce îmbătrânești.

- Istoricul familial. Aveți o rudă apropiată, un părinte sau un frate, care are această afecțiune, e probabil să o aveți și dvs.

- Tuse cronică, cum ar fi cea dată de fumat.

- Constipație cronică, aceasta provoacă tulburări în timpul mișcărilor intestinale.

- Sarcina la femei. Faptul că sunteți gravidă poate slăbi mușchii abdominali și poate provoca creșterea presiunii în interiorul abdomenului.

- Nașterea prematură și greutatea redusă la naștere.

- Hernia inghinală anterioară sau operația de hernie. Chiar dacă hernia dvs. anterioară a apărut în copilărie, aveți un risc mai mare de a dezvolta o altă hernie inghinală la vârstă adultă.