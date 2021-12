Corina Caragea, în Ajunul Crăciunului: Nu îmi place să alerg după cadouri, mi-e lene să fac/desfac bradul și să gătesc

SPECTACOLA: Ce a însemnat 2021 pentru tine?

Corina Caragea: Am sperat că va fi finalul coșmarului 2020, dar din păcate a fost o continuare, un an în care am învățat să mă adaptez la noua realitate, să trăim cu acest virus. Viața a mers mai departe și eu am avut un an nu așa cum l-am planificat, căci a face planuri nu mai e tocmai potrivit, dar per total un an foarte bun din toate punctele de vedere, și personal și profesional.

SPECTACOLA: Care au fost cele mai mari provocări dar și cele mai mari reușite?

Corina Caragea: A fost o provocare de fiecare dată când am plătit o vacanță, o călătorie. Nu știi dacă pleci până în ziua respectivă, dacă nu pici testul PCR, formularul de călătorie sau nu se introduce peste noapte o noua restricție. Am pierdut un avion, dar până la urmă, iată o mare reușită, am ajuns tocmai în Seychelles și America, deși mulți nu îndrăzneau să viseze așa departe în an cu pandemie, nici măcar eu.

SPECTACOLA: Cum te pregătești pentru sărbătorile din acest an?

Corina Caragea: Dacă e ceva ce nu îmi place la perioada sărbătorilor - pregătirea! Nu îmi place să alerg după cadouri, mi-e lene să fac/desfac bradul și să gătesc. Traficul și agitația oamenilor mă obosesc și cred că toate astea nu au nimic de-a face cu Crăciunul.

SPECTACOLA: Ce reprezintă Crăciunul pentru tine?

Corina Caragea: Liniște. Zăpadă. Momente alături de cei dragi.

SPECTACOLA: Care ar fi cea mai frumoasă amintire din copilărie legată de sărbătorile de iarnă?

Corina Caragea: Vacanțele la bunicii de la țară, colindatul prin sat, mirosul cozonacilor, sunetul zăpezii sub sania cu care mă plimba tataie, gârla înghețată și derdelușul din spatele curții.

