Cori Grămescu, reîntoarcere în copilărie: "Mă uit la câte a dus în cârcă acest copilul şi mă minunez de câtă putere am avut" (FOTO)

"Ţin minte şi acum când am făcut poza asta, era ceva sesiune organizată la şcoală pentru un 8 martie. Şi, deşi au trecut mai bine de 30 de ani de atunci, îmi regăsesc vârtejurile din frunte şi sprânceană ciuntită de cele 6 copci, de la o căzătură mai veche. Când sunt obosită, acum ca şi atunci, îmi "pică" ochiul stâng şi e oleacă mai închis.

Mi-a fost tare greu la şcoală, deşi am avut mereu rezultate foarte bune la învăţat. Mi-a fost greu să mă organizez, deşi am avut mereu capacitate mare de muncă. Şi mi-a fost mereu greu să mă integrez în comunităţi, pentru că am schimbat atât de multe şcoli, că nu le mai ţin minte pe toate. Poate de aia mi-am şi construit de fiecare dată micile mele bucăţi de univers, în care lucrurile să funcţioneze aşa cum am ştiut eu.

"Mă uit la câte a dus în cârcă copiluțul ăsta şi mă minunez de câtă putere am avut"

Mulţi, mulţi ani, am simţit că am mereu lucruri de îmbunătăţit la mine. Să învăţ să vorbesc corect - căci am fost unul din copiii care a vorbit târziu şi cu defecte. Să învăţ să merg corect, căci aveam un platfus atât de sever încât calcam anapoda complet. Să învăţ să... orice. Râdeam, la un moment dat, că simţeam că efectiv sunt făcută din bucăţi - m-am întregit emoţional în terapie, mi-am modelat corpul în sport, mi-am educat alegerile de lifestyle ca să îmi susţin slăbirea şi ulterior menţinerea, am muncit la fiecare lucru pe care l-am realizat în viaţă, pas cu pas.

Mă uit îndărăt la câte a făcut copiluțul ăsta căpos, la câte a dus în cârcă şi adeseori mă minunez de câtă putere am avut.

De ceva vreme s-au schimbat lucrurile în mine. Poate că e îmbătrânirea, poate că e pur şi simplu vindecarea mea. Sunt domoală, mă iau aşa cum sunt şi îmi aleg conştient binele. Aleg să îmi fie uşor, mă feresc de oameni întortocheaţi şi situaţii complicate, îmi păstrez energia şi spaţiul pentru mine şi cei care îmi sunt dragi şi aliniaţi cu toate astea.

Copchilul ăsta complicat şi întortocheat a crescut şi s-a făcut om mare", a scris Cori Grămescu pe Facebook.

