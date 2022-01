Coreea de Nord, imagini din spațiu cu racheta care s-a prăbuşit în largul Mării Japoniei - FOTO în articol

Coreea de Nord a publicat fotografii despre care a spus că au fost făcute de la cea mai puternică lansare de rachete din ultimii cinci ani, scrie BBC. Imaginile neobișnuite făcute din spațiu arată părți ale peninsulei coreene și zonele înconjurătoare.

VEZI ȘI: Coreea de Nord, un nou test balistic



Phenianul a confirmat luni că a testat o rachetă balistică cu rază intermediară Hwasong-12 (IRBM). La puterea sa maximă, aceasta poate parcurge mii de mile, parcurgând distanțe uriașe într-un timp foarte scurt. Cel mai recent test a generat din nou îngrijorări în rândul comunității internaționale. Phenianul a efectuat un număr record de șapte lansări de rachete doar în ultima lună, o rafală care a fost condamnată ferm de SUA, Coreea de Sud, Japonia și alte țări.

ONU interzice Coreei de Nord testele de arme balistice și nucleare și a impus sancțiuni stricte, dar statul din Asia de Est sfidează în mod regulat interdicția. Oficialii americani au declarat luni că recenta intensificare a activității justifică reînnoirea discuțiilor cu Phenianul.



Coreea de Sud și Japonia au fost primele țări care au raportat lansarea rachetei balistice duminică, după ce au detectat-o ​​în sistemele lor antirachetă.



Ei au estimat că aceasta a zburat pe o distanță moderată pentru un IRBM, acoperind o distanță de aproximativ 800 km (497 mile) și atingând o altitudine de 2.000 km înainte de a ateriza în apele Japoniei. La putere maximă și la o traiectorie standard, racheta poate călători până la 4.000 km.

Coreea de Nord a confirmat luni lansarea rachetei. Testele sunt de obicei dezvăluite de presa de stat la o zi după producerea lor. Agenția de presă de stat KCNA a declarat că racheta a fost lansată pentru a „verifica acuratețea acesteia” și că a fost înclinată intenționat pentru a respecta securitatea țărilor vecine.



Mass-media de stat a tipărit, de asemenea, imagini rare, unele despre care au spus că erau fotografii realizate de o cameră montată pe focosul rachetei. Una dintre imagini arată momentul lansării, iar alta arată aparent racheta în plin zbor, luată de sus. Liderul Kim Jong-un nu a fost prezent pentru a observa lansarea de duminică, în comparație cu acum trei săptămâni, când imaginile arătau prezența sa la lansarea unei rachete cu alunecare hipersonică, un model mai avansat.

BREAKING: First pictures of North Korea's Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc