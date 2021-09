Controverse cu declaraţia de avere a strategului din spatele noului șef al Poștei Române

"Este vorba despre Diana Mardarovici care, printre alte calități care au recomandat-o să-l consilieze pe șeful Poștei, pare să se afle și aceea că reușește o adevărată minune financiară. Dintr-un profit pe anul trecut al companiei de publicitate pe care o patronează de 147.000 de lei, a încasat dividende de aproape 300.000 de lei. Mai mult, în declarația de avere pe anul în curs nu au fost menționate indemnizațiile încasate de la Consiliul General al Capitalei, iar din declarația de interese lipsește calitatea de reprezentant a acesteia în patru companii municipale", scrie Jurnalul.ro.

"Proaspătul consilier personal al noului director al Poștei Române are câteva lacune privind transparența situației financiare în declarațiile de avere pe care le-a depus. Diana Mardarovici a candidat, anul trecut, la funcția de consilier general al Capitalei, dar și la un consiliu local de sector. Din această postură, persoana în cauză a completat, în datele de 5 și 14 august 2020, declarații de avere din care rezultă că avea datorii de 32.000 de dolari SUA către trei membri ai familiei sale, cu scandență anul acesta. Câte 5.000 de dolari au fost împrumutați de la Daniela și Ecaterina Mardarovici, iar 12.000 de dolari au fost împrumutați de la Ion Mardarovici. Același tip de datorii se regăsesc în ambele declarații de avere. La fel ca și veniturile realizate în ultimul an fiscal, unde menționează un salariu anual de 7.000 de lei de la compania constănțeană Yellow Custom Services, dar și dividende în sumă de 200.000 de lei de la compania SC The MDA Media SRL", mai scrie sursa citată.