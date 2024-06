Consilierii și primarii Dreapta Unită: Un București curat începe cu sistem de salubrizare corespunzător

Ni se spune că fiecare dintre noi poate face o diferență prin comportamentul nostru cotidian. Cu toate astea, doar 11% dintre deșeuri sunt reciclate, restul fiind depozitate la gropile de gunoi.

Se poate și altfel. Bucureștiul ar putea deveni unul dintre orașele care setează un model de bună practică în ceea ce privește salubritatea urbană și soluțiile eficiente de reciclare: până în 2035, 90% dintre deșeuri ar trebui să nu mai ajungă la groapa comună de gunoi!

Cu o echipă de primari și consilieri dedicați unui astfel de obiectiv, Bucureștiul poate să ajungă un oraș verde și curat.

Cu o populație a orașului care generează aproximativ 760 de mii de tone de gunoi menajer anual, Bucureștiul are nevoie de uzine de sortare și de reciclare cu o capacitate de procesare totală de cel puțin un milion de tone de gunoi menajer pe an, care să deservească toate sectoarele Bucureștiului. În plus, este nevoie ca societățile de salubrizare să amplaseze suficiente europubele pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer de la populație, (separate pe categorii de deșeuri: sticlă, hârtie, plastic și resturi alimentare) în locuri cât mai accesibile. În plus, de două ori pe an, societățile de salubrizare ar trebui să colecteze deșeuri textile, aparatură electrocasnică și electronică.

Astfel, gunoiul nu va ajunge direct la groapa de gunoi, ci la uzinele de sortare și de reciclare într-un procent substanțial.

Bucureștenii vor putea să își recicleze gunoiul menajer prin câteva gesturi simple și să contribuie direct la bunăstarea mediului în care trăiesc.

Împreună, putem reduce poluarea aerului pe care îl respirăm și putem împiedica contaminarea pânzei freatice spre a avea o apă mai curată.

Toate aceste măsuri necesită voință de muncă și hotărârea unei echipe de consilieri profesioniști precum cea a Alianței Dreapta Unită, dedicați continuării proiectului lui Nicușor Dan pentru un București modern.

Pe 9 iunie, singura soluție pentru un București curat este echipa formată din consilierii Alianței Dreapta Unită și Nicușor Dan!

Comandat de Partidul Mişcarea Populară - Alianţa Dreapta Unită USR - PMP - Forţa Dreptei, CUI: 21240022

