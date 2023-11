Conducătorii de BMW sau de Porsche, predispuși să provoace accidente. „Eu sunt regele drumului”

O analiză a datelor despre accidentele din Marea Britanie a sugerat că șoferii unor anumite mărci au mai multe șanse decât alții să provoace un accident, conform The Guardian. O cercetare a peste 400.000 de accidente rutiere din Marea Britanie a descoperit că atunci când „manevrele riscante sau agresive” au contribuit la coliziuni, exista o diferență statistică semnificativă în vinovăția șoferilor în funcție de diferitele mărci.

Conducerea periculoasă – care include depășirea vitezei legale, trecerea pe roșu, depășirea pe linie continuă sau ignorarea pietonilor la trecere – era mai probabil să fie un factor decisiv când șoferii conduceau un Subaru, un Porsche sau un BMW decât o Skoda sau un Hyundai.

Luând în considerare variabile precum vârsta șoferilor și tipurile de drumuri, cercetătorii sunt de părere că brandingul ar putea fi de vină, într-un articol publicat în Journal of Social Marketing. Autorul principal, Alan Tapp, profesor de marketing social la University of the West of England, a spus: „Toate lucrurile fiind egale, te-ai aștepta ca aceeași proporție de manevre agresive să fie prezentă în toate tipurile de mașini.”

Mașinile care dau impresia de rege al drumului, mai periculoase

Cu toate acestea, exista o prevalență mai mare în datele de coliziune ale Ministerului Transporturilor printre mărcile pe care le-a caracterizat în general ca fiind cele cu „publicitate și marketing care par să celebreze șofatul rapid: uitați-vă la mine, eu sunt regele drumului”.

Șoferii de mașini Subaru au fost implicați în proporția cea mai mare de „acțiuni nesăbuite”, a constatat studiul. „Vorbim de oul și găina – șoferii agresivi aleg anumite mașini sau mărcile agravează situația?” a spus Tapp.

„Știm că unele mărci de mașini cheltuiesc sute de milioane de dolari în fiecare an la nivel mondial pentru a-și promova mașinile cu imagini care, în unele cazuri, implică subtil o legătură între marca lor de mașină și conducerea de înaltă performanță. De asemenea, știm că designul unor mărci pare să atragă șoferii care ar putea dori să depășească limitele performanței”, a adăugat el.

O regândire a marketingului pentru a salva vieți

„Desigur, acești producători respectă legile și reglementările care îi guvernează și nu sugerăm altfel. Dar acum că aceste date au ieșit la iveală, nu ar trebui să îi presăm pe producători și pe reglementatori să arunce o nouă privire asupra modului în care tehnicile moderne de marketing ar putea avea un efect negativ asupra siguranței rutiere?”

Co-autorul Dan Campsall, de la firma de consultanță în siguranța rutieră Agilysis, a spus: „În timp ce producătorii bagă tot felul de tehnologii inovatoare pentru a îmbunătăți siguranța, operatorul este încă un om și îi trimitem mesaje contradictorii despre ce se așteaptă de la ei când conduc.”

Mark Borkowski, un expert în branding, a spus că producătorii de mașini au „vrăjit de mult timp consumatorul să cumpere o marcă care reprezintă stil de viață”, fiind influențați de „Top Gear sau Grand Tour sau filme ca Fast and Furious sau James Bond”.

„Niciuna dintre aceste experiențe și imagini nu par foarte reale, dar oamenii poate – în special băieții – se urcă în acele mașini și cred că au devenit acele mărci, chiar dacă nu conduc pe acele drumuri montane elvețiene sau pe autostrada din LA. Și nimic nu arată mai ridicol decât să fii într-o mașină super-elegantă care merge încet pe străzile din Guildford și Gosport.”

Răspunsurile brandurilor

Un purtător de cuvânt al Porsche a spus: „Siguranța la volan este de o importanță primordială pentru noi”, adăugând că fiecare cumpărător este invitat la centrul său dedicat „Porsche Experience Centre” de la Silverstone, „pentru a înțelege complet mașina lor și pentru a-și perfecționa abilitățile de conducere pe un curs conceput pentru a replica un drum britanic B”.

Un purtător de cuvânt al BMW a transmis: „La BMW, nimic nu este mai important decât siguranța. Acest lucru se reflectă și în modul în care ne promovăm mașinile în Marea Britanie și petrecem mult timp și grijă în a respecta standardele ridicate stabilite de Advertising Standards Authority.”

