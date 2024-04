Companiile aeriene se confruntă cu lipsa de avioane în timp ce călătoriile de vară vor atinge niveluri record

Transportatorii aerieni cheltuiesc miliarde de dolari pe reparații pentru a continua să zboare cu avioane mai vechi, mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, și plătesc o primă pentru a obține avioane de la locatori. Dar unii transportatori sunt încă forțați să își reducă programele pentru a face față lipsei de avioane disponibile. În același timp, numărul de călători la nivel global va atinge niveluri istorice, 4,7 miliarde de persoane urmând să călătorească în 2024, față de 4,5 miliarde în 2019.

"Ne putem aștepta la o performanță mare din partea companiilor aeriene pe tot parcursul verii, cu unele tarife aeriene deosebit de ridicate", a declarat John Grant, analist senior la firma de date de călătorie OAG.

În decembrie anul trecut, Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) prevăzuse o creștere anuală de 9% a capacității globale a companiilor aeriene în acest an. Această estimare pare optimistă în urma crizei de siguranță de la Boeing.

Companiile vor primi anul acesta cu 19% mai puține aeronave decât se așteptau, din cauza problemelor de producție de la Boeing și Airbus, a declarat Martha Neubauer, asociat senior la AeroDynamic Advisory.

Transportatorii americani vor primi cu 32% mai puține avioane decât cele planificate în urmă cu un an, deoarece mai multe companii aeriene depind de avioanele 737 MAX de la Boeing, a spus Neubauer. Producția Boeing a fost redusă după ce în ianuarie a avut loc o explozie de panouri în aer.

Boeing se confruntă cu o criză de amploare care a izbucnit după explozia din 5 ianuarie a companiei Alaska Airlines ALK.N. Autoritățile de reglementare au impus un plafon pentru producția de 737 MAX, dar compania nu atinge nici măcar acest nivel.

Până la 650 de avioane Airbus A320neo ar putea fi oprite la sol în prima jumătate a anului 2024 pentru inspecții care să rezolve un defect al motoarelor Pratt & Whitney RTX.N de la RTX Corp, a declarat RTX anul trecut.

În Europa, compania aeriană low-cost Ryanair RYA.I a redus unele rute. În Statele Unite, United UAL.O și Southwest LUV.N au redus zborurile și au ajustat planurile de angajare și de personal.

Piața de leasing a explodat

Analiștii se așteaptă ca, în al doilea trimestru, capacitatea majorității transportatorilor americani să crească într-un ritm mai lent decât în urmă cu un an. Companiile aeriene își vor actualiza planurile de creștere și vor explica modul în care vor compensa constrângerile de capacitate atunci când vor raporta rezultatele trimestriale, începând de miercuri cu Delta Air Lines DAL.N.

Din cauza lipsei de avioane noi, piața de leasing de aeronave este în plină expansiune. Datele Cirium Ascend Consultancy arată că ratele de leasing pentru noile aeronave Airbus A320-200neo și Boeing 737-8 MAX au atins 400.000 de dolari pe lună, cel mai ridicat nivel de la jumătatea anului 2008.

Companiile aeriene cheltuiesc cu 30% mai mult pentru închirierea de aeronave decât înainte de pandemie, a declarat John Heimlich, economist șef la Airlines for America (A4A), care reprezintă principalii transportatori americani.

De asemenea, acestea păstrează avioane care și-au depășit durata de viață economică utilă și care necesită o întreținere intensă care acum durează câteva luni, a spus Heimlich. Costurile de reparații la United, Delta DAL.N și American AAL.O au crescut cu 40% anul trecut față de 2019.

Creșterea costurilor de leasing, reparații și manoperă va lua din profit în ciuda cererii ridicate, a spus Heimlich. Companiile aeriene americane de pasageri au înregistrat anul trecut o marjă înainte de taxe de 4,5%, cea mai mare parte a contribuției provenind de la Delta și United.

Mai puțini americani plănuiesc să călătorească cu avionul în această vară, comparativ cu anul trecut, din cauza inflației ridicate, se arată într-un sondaj realizat de site-ul de turism The Vacationer. Tarifele companiilor aeriene au scăzut de la an la an, dar au crescut de la o lună la alta, conform Reuters.

