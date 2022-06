Ciutacu: A început să mă obosească și să irite o mizerie care, dacă nu pun piciorul în prag, riscă să se transforme în fenomen

„Deja a început să mă obosească și să irite o mizerie care, dacă nu pun piciorul în prag, riscă să se transforme în fenomen. Prin mai multe instituții de stat există diverși indivizi care se laudă că-s pilele mele, că, după caz, eu am intervenit să fie angajați/numiți pe funcții.

Ca să fie treaba oablă, anunț public aici că NU există om pentru care eu să fi intervenit, direct sau colateral, în sensurile descrise mai sus. NU am făcut-o nici când lucram la stat și, teoretic, împărățeam un colț de țară. Și nici NU intenționez să o fac.

Pe cale de consecință, NU am neamuri, cunoștințe, relații, protejați care să fie beneficiari ai statutului meu de maimuță de televizor. Deci, NU îi credeți pe cuvânt, NU îi ascultați și, mai ales, NU îi sprijiniți în numele meu. Și, pentru liniștea voastră, dați-i afară pe ușă când îmi pronunță numele pentru a-și aranja situația financiară/profesională, că la procuratură nu prea are rost (și, cred, nici temei legal) să reclamați. Deși, dacă stau să mă gândesc mai bine, există un paragraf de lege cu "pretinde că are influență asupra..." - a fost mesajul postat de Victor Ciutacu, jurnalist România TV, pe Facebook.

Jurnalistul Victor Ciutacu critică proiectul Guvernului care vine în ajutorul cuplurilor infertile din România.

”Vă rog să mă scuzați că nu rezonez cu "drama" familiilor care nu fac copii. Pe care trebuie s-o acoperim noi cu până la 4.000 euro de căciulă fertilizată; cu succes au ba. Dramă e aia a familiilor peste ai căror copii cad proiectile. Mofturile vedetelor tv și ale cuconetului din "lumea bună" care rup clinicile private din bani de la buget chiar nu mă mișcă. Să adopte sau, după caz, se însămânțeze pe banii lor...

P.S. Vrei s-o arzi reformator pe demografie, fă program guvernamental dedicat și ține-te de el, dar nu prezenta golănia asta cu dedicație ca măsură antisaărăcie", a transmis Victor Ciutacu.

De la ce a pornit Victor Ciutacu

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, spunea că proiectul care vine în ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare şi în două-trei luni vor putea fi plătite primele decontări pentru proceduri de fertilizare in vitro.

”Extinderea acestui program la nivel naţional - FIV 'O şansă pentru cuplurile infertile' -, însemnând decontarea preţului întreg pentru procedura de fertilizare in vitro, este un proiect mult aşteptat. A fost dezbătut deja cu societatea civilă, el a funcţionat cu rezultate bune în municipiul Bucureşti, unde s-au născut 556 de copii după 1.000 de astfel de proceduri", a spus Firea într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului, în care liderii coaliţiei au prezentat programul "Sprijin pentru România".



Ea a adăugat că acest proiect este deja transmis pe circuitul de avizare şi că va fi realizat de Ministerul Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii.

