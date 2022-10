Ciucă: Procentul de majorare a pensiilor, anul viitor, nu ar trebui să depăşească 11%

Procentul de majorare a pensiilor trebuie să se încadreze în posibilităţile bugetare şi nu ar trebui să fie mai mare de 11%, având în vedere că orice depăşire "impactează" pe deficitul la bugetul de pensii, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă, potrivit Agerpres.



Acesta a fost întrebat într-o conferinţă de presă, la finalul vizitei pe Platforma Industrială Dacia Mioveni, în judeţul Argeş, dacă s-a stabilit un procent clar privind majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023.

"Vom face în aşa fel să avem cât mai curând proiectul de buget pe anul viitor pe masa Guvernului. Este un proces diferit, pentru că este pentru prima dată când realizăm astfel în ţara noastră bugetul şi, în felul acesta, şi bugetarea pe programe şi de aceea am temporizat un pic, am încetinit ritmul de realizare a proiectului de buget pentru anul viitor. Fiecare dintre ministere lucrează să-şi alinieze toate procesele interne, astfel încât să putem să realizăm această bugetare pe programe. În ceea priveşte procentul, am să continui să afirm că el trebuie să se încadreze în posibilităţile bugetare, dar undeva nu mai mult de 11%, pentru că orice procent dincolo de 11% impactează pe deficitul la bugetul la pensii ", a declarat premierul.

Punctul de pensie ar putea fi majorat cu peste 150 de lei

Recalcularea pensiilor ar putea începe anul viitor, iar punctul de pensie ar putea fi majorat cu peste 150 de lei, a declarat președintele Casei Naţionale de Pensii, Daniel Baciu, la Antena 3. „Dacă acest proces de evaluare se finalizează, procesul de recalculare trebuie făcut în baza unei noi legi a pensiilor. Deci, legea trebuie întâi aprobată, publicată în Monitorul Oficial, după aceea va trebui să elaborăm și norme de aplicare a noii legi a pensiilor și după aceea avem baza legislativă, în baza căreia facem recalcularea. Ulterior se face și procesul de recalculare”, a spus Daniel Baciu. El a adăugat că punctul de pensie poate crește cu peste 150 de lei. „S-ar putea ca în 2023, punctul de pensie să crească de la 1.586 de lei la 1.745 de lei, dacă va fi acord în coaliția de guvernare”, a afirmat președintele Casei Naţionale de Pensii. Acesta a precizat că totul depinde de bugetul pe 2023, care va fi aprobat în Parlament cel mai probabil în luna noiembrie, iar decizia se va lua în coaliția politică PSD-PNL-UDMR.

În România sunt 4.794.670 de pensionari, iar pensia medie lunară este de 1.733 de lei, conform datelor oferite de Casa Naţională de Pensii Publice pentru luna iulie 2022.





