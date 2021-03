Cîțu, creștere economică în ”V”. Elena Cristian: Va fi un dezastru

Elena Cristian, redactor șef DC Business, a intervenit în direct la Antena 3 unde a vorbit despre creșterea economică în ”V”, anunțată de către Florin Cîțu. Întrebată de jurnalistul Radu Tudor dacă Guvernul nu ar trebui să dea ”puțină speranță populației”, Elena Cristian a răspuns:

”Nu cred că premierul are dreptate. Este bine să dai speranțe poporului, iar poporul trebuie să simtă asta. În momentul în care poporul vede ceea ce se întâmplă în țară, atunci cu siguranță nu ai ce face cu aceste speranțe, mai ales când mesajele sunt contradictorii. Acum două săptămâni ai spus una, V simplu se transformă în W- când Werner, când Vasile, când președintele, când premierul. Sigur că ultimul trimestru a fost cel mai bun de anul trecut. Dacă te raportezi la ceva foarte rău atunci normal că acum e bine. Depinde cum analizezi. Eu nu vreau să transmit un mesaj apocaliptic. Realitatea este că Guvernul trebuie să scadă deficitul bugetar în acest an cu 20 de miliarde de lei și trebuie să aducă în plus la buget 45 de miliarde de lei. Realitatea este că după două luni acest lucru nu s-a reușit și veniturile bugetare nu au crescut, dar au crescut cheltuielile foarte mult. Avem un deficit bugetar foarte mare și lucrurile nu stau bine deloc”, a declarat Elena Cristian.

Programul Național de Reziliență întârzie

România ar putea rata anul acesta banii europeni pentru investiții din cauza lentorii de la Ministerul Fondurilor Europene în realizarea unui program.

”Vreau să văd un program guvernamental coerent în care să cred. Nu văd un program coerent. Se ceartă pe acest program. Nici anul acesta nu o să vedem autostrăzi pentru că mai bine de 70% din banii pentru investiții sunt tocmai din acești bani, de la Bruxelles. Din cele 12,5 miliarde prevăzute în buget pentru investiții, 60-70% din bani sunt așteptați de la Bruxelles. În acest an nu cred că vor veni banii. Să nu se supere pe mine, dar să pui la Ministerul Fondurilor Europene un ministru care a mai fost ministrul Fondurilor Europene și i se spunea ministrul ”000” nu poți să te aștepți ca aceste lucruri să meargă în ritmul cerut. Fără fondurile europene, anul 2021 este un an ratat. La Ministerul Finanțelor este o îngrijorare foarte mare pentru că acest buget optimist, cum a fost construit, nu va fi respectat și rectificarea din iunie, la care deja se lucrează, va fi un dezastru”, a mai declarat Elena Cristian.

Florin Cîțu, despre revenirea economiei

”Eurostat CONFIRMĂ revenirea în V a economiei. România a avut CEA MAI MARE creștere economică din UE în trimestrul IV din 2020.Mulțumesc pentru că am făcut echipă în cea mai mare criză din ultima sută de ani.Am luat cele mai bune măsuri în 2020. Chiar dacă am fost sabotați constant de socialiștii de la PSD. Continuăm la fel și în perioada 2021-2024 și rezultatele se vor vedea imediat”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.