Ciprian Tătăruşanu, lăudat după meciul dintre Milan şi Tottenham din Liga Campionilor: Cel mai bun de când l-a înlocuit pe Maignan

”A avut niște probleme recent, dar azi (n.r. marți) a rezistat. A primit tratament pentru gleznă, după ce a fost înghiontit de Lenglet”, au notat cei de la 90min.com.

”Se întinde și respinge la singura fază periculoasă a lui Tottenham care o putea costa scump pe Milan, dar s-a semnalizat un ofsaid. Nu a avut un stil frumos, dar a fost eficient”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.

”Concentrat și încrezător mai ales pe jocul aerian. Nu este solicitat de atacanții adverși”, au precizat și cei de la CalcioMercato.

”Nu a fost cu adevărat forțat să aibă intervenții, dar a intensificat atunci când a fost nevoie, păstrând poarta intactă. A fost foarte bun și în aer, și a controlat careul, unde era nevoie”, au precizat cei de la sempremilan.com.

”Bună intervenție la Son, steagul era sus, dar românul nu știa asta. Nu a avut mare lucru de făcut”, a scris vavel.com.

”A obținut o lovitură liberă în jumătatea sa”, au notat cei de la BBC.

”Probabil cea mai solidă evoluție a sa de când i-a luat locul lui Mike Maignan între buturi. A avut o serie de intervenții semnificative în prima repriză pentru a o ajuta pe Milan să reziste asediului. Deși a suferit o accidentare ușoară în repriza secundă, portarul român a finalizat jocul”, au notat cei de la cultofcalcio.com.

Stefano Pioli: Ce e mai greu abia urmează

Antrenorul Stefano Pioli a afirmat, după victoria lui AC Milan cu Tottenham (1-0), din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, că "echipa a făcut un meci bun, dar ce este mai dificil abia urmează", informează AFP.



"A fost un meci dificil, un meci cum nu ne aşteptam. Am făcut un meci bun, un meci în care trebuia să fim foarte atenţi, determinaţi, să facem o muncă de echipă. Sunt mulţumit. Am fi putut juca poate ceva mai bine în repriza secundă, să avansăm mai mult, pentru că au pus puţină presiune pe noi", a adăugat antrenorul.



"Dar pot să spun că jucătorii au dat dovadă de o mare generozitate şi o mare solidaritate, am avut o prestaţie excelentă. Am avut două frumoase ocazii la final de meci, dar ei ne-au creat multe dificultăţi. Sunt multe aspecte pozitive. Dar nu este decât prima etapă, iar a doua va fi mult importantă, dar şi mai dificilă, probabil. Este un meci care ne dă încredere şi trebuie să continuăm să jucăm la acest nivel", a mai spus Pioli.



AC Milan, cu portarul Ciprian Tătăruşanu între buturi, a întrecut-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 1-0 (1-0), marţi seara, pe San Siro, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.



Brahim Diaz a deschis scorul rapid (7), din centrarea lui Theo Hernandez, după ce Fraser Forster a respins în două rânduri reluările spaniolului.



Rossoneri au ratat pe final două şanse mari de a-şi dubla avantajul prin De Ketelaere (78) şi Thiaw (79), scrie Agerpres.



Manşa secundă va avea loc pe 8 martie, la Londra.

