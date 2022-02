Ciolacu respinge o alianță cu PNL la alegerile din 2024, dar spune că Guvernul poate fi același

„Nu cred (n.r. că va fi o alianță electorală PSD - PNL). Eu sunt adeptul sistemului german - fiecare candidăm, vedem scorul electoral și pe urmă creionăm o construcție. Dacă jucătorii politici rămân aceeași și în 2024, cu certitudine și în 2024 PSD, PNL, UDMR și minoritățile vor trebui să facă din nou guvernul. Este logic acest lucru”, a spus, la Europa FM, Marcel Ciolacu, președintele PSD.

De asemenea, liderul PSD a mai spus că există comunicare cu premierul Niculae Ciucă.

„Eu am o comunicare și cu domnul Cîțu și cu domnul Ciucă. Este adevărat, pe zona executivă este normal să am cu prim-ministrul. Am vorbit astăzi cred că de vreo două-trei ori la telefon. Dar este normal să fie așa. Avem comunicare”, a spus Marcel Ciolacu.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a vorbit despre problemele din coaliția de guvernare și rolul lui Marcel Ciolacu în menținerea stabilității acesteia.

„Se clatină coaliția?”, a fost întrebat Lucian Romașcanu. „Nu știu, noi suntem obișnuiți cu coalițiile astea (...). Eu sunt un adept al privirii către esență și mi-aș dori să văd din partea tuturor, în special a colegilor din coaliție, că e mai important ce se întâmplă în țară decât mici deranjuri de imagine. Probabil că au niște chestiuni de rezolvat și în interior și ar fi bine să le rezolve repede pentru că e a doua șansă pe care o are România cu o majoritate de 70% pe care, dacă nu suntem atenți, o putem rata glorios. Cu 70% poți face lucruri, de reformă constituțională și până la reformă administrativă. Poți face lucruri importante cu 70%. Acum, nu știu ce să zic. Lumea e cu un ochi în sondaje, cu altul pe programul de guvernare.“, a precizat Romașcanu.

„Marcel Ciolacu e un om fundamental responsabil și și-a jucat cariera politică de mai multe ori, inclusiv prin obținerea acordului partidului de a intra în această coaliție, când cel mai simplu e să stai, să dai cu pietre și să ajungi la 60%. Fiind un tip responsabil, nu cred că face el, de la sine, sau împreună cu PSD, o mișcare de acest gen. De la noi nu va pleca așa ceva pentru că noi am venit special să ajutăm și s-au văzut lucruri în momentul în care am intrat la guvernare”, a mai spus Lucian Romașcanu, ministrul Culturii.

