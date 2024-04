Ciolacu: Nimeni nu mai vorbește de latura penală a doamnei Clotilde Armand / Nicușor Dan a ieșit în campanie cu două lucruri fantastice. Astea sunt proiectele lui

Premierul Marcel Ciolacu este de părere că Bucureștiul are nevoie de un proiect administrativ mai amplu. Potrivit acestuia, Clotilde Armand și Nicușor Dan nu au reușit să facă lucruri bune pentru Capitală în ultimii patru ani.

„Eu am stat de vorbă cu Daniel Băluță, am stat de vorbă cu Robert Negoiță, am stat de vorbă cu domnul Ciucu, am stat de vorbă cu candidații. Am constatat un lucru: Bucureștiul are nevoie de un proiect administrativ mai amplu. Se vede cu ochiul liber!

Ce a mai constat Marcel Ciolacu? De când a început această precampanie, că nici nu am intrat în campanie, nu mai vorbește nimeni de doamna Clotilde, de problemele ei penale, de faptul că e mizerie, de faptul că a distrus un sector, de faptul că are cea mai mare suma primită dintre toate sectoarele, cred că Sectorul 5 are bugetul de 20% față de Sectorul 1, că nu are nicio performanță, că nu cheltuie niciun ban, că nu face nimic.", a spus premierul.

Ce a făcut Nicușor Dan

„Nicușor Dan a ieșit în această campanie cu două lucruri fantastice. A ieșit cu 10 locuri de joacă și cu 25 de bărcuțe pe Herăstrău. Astea sunt proiectele finalizate de Nicușor Dan.

Nimeni nu mai vorbește nici de latura penală a doamnei Clotilde și de incapacitatea administrativă de a conduce măcar un sector, de incapacitatea lui Nicușor de a avea o discuție cu Guvernul României, cu miniștrii din Guvernul României, cu ceilalți primari de sector, deoarece conduci Capitala României, ești primar general.

Nu am văzut o ședința în care, indiferent de culoare politică, să stea toată lumea la masă cu ministrul Finanțelor și să discute ce trebuie construit, ce trebuie văzut, cu ministrul Fondurilor. Zero fonduri europene are Nicușor. Toate fondurile pe care le-a gestionat, sunt miliarde de euro atrași de către Gabriela Firea.", a spus premierul Marcel Ciolacu la România TV.

