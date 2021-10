Ciolacu: Mihăilă trebuie retrasă de URGENȚĂ! A veni la Sănătate, în ziua cu peste 570 de morți, e cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor!

„Ioana Mihăilă trebuie retrasă de urgență, înaintea audierii din comisii! Asta, dacă Cioloș și USR mai au vreun dram de bun-simț!”, a scris, marți, pe Facebook, liderul PSD, Marcel Ciolacu, înainte de audierea Ioanei Mihăilă, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Cioloș.

„NU poți propune la Sănătate aceeași persoană care, din iulie până în septembrie, a ignorat avertizările repetate de la specialiștii din țară, instituții europene și chiar de la OMS privind dezastrul sanitar care urma să lovească România în toamnă! Mandatul lui Mihăilă este cronica unui DOLIU NAȚIONAL: ZERO testare extinsă, ZERO achiziții de medicamente anti-COVID și, mai ales, ZERO resurse pentru a pregăti spitalele de noul val al pandemiei!”, a transmis președintele PSD.

„A veni la Sănătate - în ziua cu peste 570 de morți! - cu unul dintre marii vinovați pentru tragedia în care ne aflăm, reprezintă cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor!”, a conchis Marcel Ciolacu.

Pe parcursul zilei de marți au loc audierile celor propuși de Dacian Cioloș să ocupe funcțiile de miniștri, urmând ca miercuri senatorii și deputații să acorde votul asupra întregului Guvern şi a programului de guvernare.

Tot marți, România a înregistrat cel mai mare număr de cazuri noi de COVID-19 de la începutul pandemiei - 18.863, cel mai mare număr de decese - 574, din care 13 anterioare, și cel mai mare număr de pacienți în stare gravă, la Terapie Intensivă - 1.805.

Valul 4 face ravagii în România

În ultimele 24 de ore, au fost raportate de către INSP 574 decese (294 bărbați și 280 femei), dintre care 13 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 574 decese, cinci au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 26 la categoria de vârstă 40-49 ani, 60 la categoria de vârstă 50-59 ani, 141 la categoria de vârstă 60-69 ani, 197 la categoria de vârstă 70-79 ani și 145 la categoria de vârstă peste 80 ani.

518 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 46 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 10 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 13 decese anterioare intervalului de referință, survenite unul în luna septembrie 2021 și 12 în luna octombrie 2021, în județele Argeș, Constanța, Ialomița, Maramureș, Mureș și Suceava.



Din totalul de 574 de pacienți decedați, 528 erau nevaccinați și 46 vaccinați. Cei 46 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 80 de ani. 43 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități.

În spitale, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 19.730. Dintre acestea, 1.805 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 486 sunt minori, 450 fiind internați în secții și 36 la ATI.



Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.036.450 de teste RT-PCR și 3.978.693 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.819 teste RT-PCR (15.039 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.780 la cerere) și 53.235 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 137.484 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 18.506 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 56.258 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 144 de persoane.