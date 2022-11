Ciolacu: În mai, o să fiu premierul României, dacă PSD va considera că eu sunt persoana potrivită

„Şi eu trebuie să comentez informaţiile vehiculate? (...) În luna mai, o să fiu prim-ministrul României, dacă PSD va considera că eu sunt persoana potrivită”, a spus Marcel Ciolacu, miercuri, după ce a fost întrebat cum comentează declaraţiile lui Cătălin Drulă care a pariat că liderul PSD nu va fi premier la rotativa din mai.

Amintim că, potrivit protocolului coaliției de guvernare, Nicolae Ciucă va avea mandat ca premier până pe data de 25 mai 2023, când postul va fi preluat de premierul nominalizat de PSD, până la alegerile generale din 2024.

PSD, mari schimbări la alegerile prezidențiale. Ciolacu, detalii despre candidatul din 2024

Marcel Ciolacu nu exclude ca la alegerile prezidențiale PSD să aibă un candidat din exteriorul partidului.

„Am spus că nu vreau să scot această opțiune. Da (n.r. sunt suficienți oameni în PSD dintre care s-ar putea alege), dar nu mai vreau să... Există o teorie că devii prizonierul șanțului pe care îl sapi. Eu nu vreau să devin prizonierul acestui șanț și am zis că este cazul ca PSD să găsească o altă abordare”, a spus Marcel Ciolacu la DCNewsTV.

„Sunt și îndreptățit să încerc acest lucru”, a continuat Marcel Ciolacu. „Am încercat de patru ori și ne-am rupt gâtul. Nu am reușit să lămurim românii că este nevoie de un președinte social-democrat să conducă România”, a subliniat acesta.

„Am închis cutuma că președintele partidului este automat și candidat la funcția de președinte! Am introdus faptul că, de această dată, nu numai un grup restrâns de oameni va alege viitorul candidat. Nu. Cine dorește să acceadă la această funcție trebuie să meargă în fiecare județ, în interiorul fiecărei organizații, cu competitorii pe care o să-i aibă și să explice de ce dorește să devină președinte. Este o decizie care mă privește și pe mine, și pe copiii mei, și pe ai lor. Cred că este abordarea corectă”, a conchis Marcel Ciolacu.

Rafila, două elemente-cheie privind o candidatură la prezidențiale în 2024

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost întrebat, duminică, despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale.

„Am o întrebare care ține de o declarație, apropo de cariera politică: Nu spun nu la o candidatură la alegerile prezidențiale. Declarația a fost bine primită în interiorul partidului?”, l-a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu, duminică seară, pe Alexandru Rafila.

„Eu nu am spus nici măcar lucrul acesta. Nu am primit niciun fel de feedback negativ din partea colegilor de la partid. Eu am spus un lucru pe care aș vrea să-l repet. Am spus așa: În primul rând, trebuie să existe două elemente. Primul este să ai sprijinul politic al unui partid. Nu se pune problema în acest moment, pentru că mai sunt doi ani până la aceste alegeri. Și avem multe alte lucruri de făcut și eu am foarte multă treabă la Ministerul Sănătății, deocamdată. Deci nu se pune, în acest moment, această problemă. Mai mult, am spus că cel care candidează din partea unui partid politic să înțeleagă că trebuie să aibă pregătirea și să înțeleagă că este o responsabilitate. Eu am spus că am un proces în care analizez aceste lucruri, niciodată nu poți să excluzi o astfel de oportunitate, care este o mare onoare, dar asta nu înseamnă că eu sunt în vreun fel dornic sau sunt pe vreo listă ca să candidez din partea PSD. Este o speculație”, a spus Alexandru Rafila.

„Domnul președinte Ciolacu a spus că, în partid, va fi o competiție. Deci, cei care doresc, în momentul în care se declanșează o astfel de competiție în cadrul partidului, să vină cu o platformă, să vină cu un program”, a subliniat Alexandru Rafila.

