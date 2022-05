Cine este omul care a inventat termenul ”ucigaș în serie”?

Pentru a aborda aceste discrepanțe, participanții la Simpozionul de crimă în serie au examinat variațiile pentru a dezvolta o definiție unică a crimei în serie. Definițiile anterioare ale crimei în serie specificau un anumit număr de crime, variind de la două până la zece victime. Această cerință cantitativă a diferențiat o crimă în serie de alte categorii de crimă (adică crimă simplă, dublă sau triplă).

Robert Ressler, inventatorul termenului ”ucigaș în serie”

Robert Ressler și-a dedicat viața vânătorii de ucigași brutali. Și când s-a alăturat FBI-ului în 1970, anchetatorii nu aveau un nume pentru criminali precum Jack Spintecătorul și Ucigașul Zodiacului, care au revendicat mai multe victime, până când Ressler a venit cu termenul de „ucigaș în serie”.

Ressler a contribuit la crearea Unității de Știință Comportamentală a FBI

El a devenit prima persoană care a înregistrat și a analizat caracteristicile psihologice și comportamentale ale criminalilor, astfel încât să evalueze sau să prezică capacitățile acestora sau să ajute la identificarea lor.

Ani de zile, el a intervievat cei mai mari infractori ai Americii pentru a stabili categorii pentru identificarea și urmărirea criminalilor în serie, în speranța de a-i prinde. Într-o perioadă în care nimeni nu s-a gândit încă să intervieveze ucigașii direct înainte, profilurile lui Ressler au ajutat FBI-ul să urmărească criminali notorii din perioada anilor 1970-1980. Și deși Ressler s-a retras în anii 1990 și a murit în 2013, el trăiește ca inspirație pentru personajul lui Bill Tench din Mindhunter difuzat de Netflix, potrivit allthatsinteresting.com.

Cine a fost Robert Ressler?

Robert Ressler s-a născut pe 21 februarie 1937, în Chicago, Illinois. s-a alăturat Armatei SUA în anii de după cel de-al Doilea Război Mondial și a servit în posturi în întreaga lume. Mai târziu a lucrat ca ofițer de investigații penale în Washington, DC. Fascinat de criminologie, Ressler a obținut o diplomă de master la Michigan State University.

S-a alăturat FBI în 1970 și a fost recrutat în nou formata Unitate de Științe Comportamentale doi ani mai târziu. Pe măsură ce rata criminalității a crescut vertiginos, agenții FBI s-au întrebat dacă există o modalitate mai bună de a prinde criminali.

Noul recrut i-a abordat pe ucigași dintr-o perspectivă analitică

„Un oarecare interes este faptul că crimele în serie au dispărut aproape… în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când au existat crime la o scară mai mare care au avut loc pe fiecare front de luptă.

După război, însă, astfel de crime au început din nou… și de atunci au luat o viteză considerabilă”, a explicat Ressler în cartea sa, I Have Lived in the Monster, scrie Los Angeles Times, citat de All Thats Interesting.

În timp ce majoritatea ucigașilor își cunoșteau victimele, un anumit tip de ucigaș părea să lovească la întâmplare. Acești criminali violenți au atacat victimele în rafale de crime, ucigând de mai multe ori.

Robert Ressler i-a numit „ucigași în serie” după ce a observat că episoadele lor i-au amintit de serialele de filme pe care obișnuia să le vizioneze în copilărie, potrivit The New York Times.

Timp de 30 de ani a ajutat FBI-ul să-i prindă.

