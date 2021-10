Cinci semne care anunţă probleme la sistemul de frânare

Sunt mai multe semne după care ne putem da seama că sistemul de frânare al maşinii are probleme.

Iată cele cinci semne care apar cel mai frecvent.

1. Aprinderea luminii de avertizare din bord.

2. Pedala de frână este moale. Dacă există o scurgere de lichid de frână și aerul se amestecă cu lichidul de frână din interiorul conductelor de frână, atunci lichidul de frână nu va curge corect.

3. Scârţâit sau huruit în timpul frânării. Acestea pot anunţa uzarea plăcuţelor sau blocarea pistonului de etrier.

4. Urmele de lichid de sub mașină semnalează o scurgere. Este indicat să mergeți într-un service.

5. Mașină nu se oprește. Un simptom grav este faptul că mașină nu se oprește după apăsarea pedalei, scrie promotor.ro.

Titi Aur: Maşinile noi, mai periculoase

"O mașină cu toate îmbunătățirile este mai periculoasă? Da, este mai periculoasă. Imaginați-vă cum arăta un Aro sau o Dacia 1300 când te urcai la volan și la 80-90-100 la oră vibra toată și îți dădea senzația de viteză. Te speria natural cumva. Când te urci acum într-o mașină din asta silențioasă și care are ABS, ESP, cauciucuri de iarnă, de vară, suspensii active și așa mai departe, nu mai simți viteza. Cel nepregătit într-o astfel de mașină își asumă riscuri. Pe de-o parte tânărul nu e pregătit, pe de altă parte mașina îi conferă o siguranță din asta falsă, desigur că nu e falsă că ești mai protejat, mai ai sisteme pasive, dar tu, cel de la volan, devii mult mai inconștient. Dacă nu apar niște programe de pregătire și în școala de șoferi, dar și ulterior, ca să te conștientizeze, să te tragă de mână, să îți spun că mașina te păcălește și mergând până la distanța corectă față de cel din față în mers, dacă nu ajungi să faci toate astea devii periculos și atunci simțim toți jungla în care ne deplasăm. Fiecare dintre noi vedem incidente la limită sau trecem pe lângă tragedii. Vedem lucruri de genul mereu. De ce? Pentru că nu conștientizăm. Peste 90% dintre cursanții de conducere defensivă toți, sau 90% dintre ei, spun așa: conduc de atâta timp, dar nu am crezut că. De abia acum am înțeles cum e treaba cu condusul. Apare acel semnal, acel tras de mână, acel moment în care conștientizezi", a transmis Titi Aur pentru DC NEWS.