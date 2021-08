UPDATE: Chirilă și Stelian Ion, replici pe subiectul 10 august: Am convingerea că adevărul va ieși la iveală

„La 3 ani de la represiunea împotriva mitingului pașnic din 10 august și încercările diversioniste de a-l transforma chipurile într-o lovitură de stat nu există niciun vinovat, iar ministrul Stelian Ion are "încredere" că soarta acestui dosar va fi alta decât a dosarelor mineriadelor sau revoluției. Ceea ce omite domnul Stelian Ion e să atragă atenția că face parte dintr-o coaliție care pare că a uitat că legile justiției măcelărite de PSD trebuie reparate, că secția specială trebuie desființată și că în general toate promisiunile electorale făcute vis a vis de statul de drept, cele care au scos în stradă sute de mii de români, nu mai sunt demult o prioritate.

Ba, mai mult, se pare că nici în parlament nu ar mai fi o majorittate care să repare legile justiției. În timpul ăsta românii continuă să părăsească o țară care nu dă semnale puternice că vrea și poate să se reformeze profund, iar această neputință de a trimite în judecată vinovații din 10 august nu va convinge pe nimeni că e momentul să se întoarcă acasă ca să pună umărul la o Românie altfel”, a scris, marți, 10 august, Tudor Chirilă pe contul de Facebook.

„Mesajul rămâne același pentru oamenii cinstiți care pleacă să muncească: e țara șmecherilor, în care fiecare se descurcă pe cont propriu și legea e în general sfidată de oricine are bani s-o îndoaie, iar când nu e așa vedem un stat slab, corupt și incompetent care nu are nicio tragere de inimimă să aplice legea. Dezastrul de pe șoselele româniei e o oglindă perfectă a raporturilor inexistente dintre stat și cetățean: pe de-o parte un stat incapabil să aplice legea, pe de altă parte cetățeni iresponsabili care o batjocoresc pentru că știu că nu vor suporta consecințe. În această Românie nu o să se întoarcă nimeni. Pentru că utlima dată când românii s-au întors să protesteze pentru o altfel de țară au fost gazați și bătuți, iar dreptatea întârzie să apară”, a conchis Tudor Chirilă.

UPDATE: Ulterior, ministrul Stelian Ion i-a răspuns lui Tudor Chirilă:

”Eu am convingerea că adevărul va ieși la iveală. Sunt și eu dezamăgit că așteptăm de 3 ani să se finalizeze acest dosar, că încă nu știm cine a decis și cine a acționat împotriva manifestanților pașnici din Piața Victoriei, pe 10 august. Am fost în Piață pe 10 august 2018, cu familia și cu rudele venite din diaspora. Am spus că, din punctul meu de vedere, suntem la limita a ceea ce se cheamă durată rezonabilă pentru soluționarea unui dosar. Decizia este la judecători și procurori, așa cum este firesc să fie într-un stat de drept. Nu omit să spun că sunt blocaje în coaliție și că UDMR, în principal, pune piedici. Am spus public acest lucru de multe ori, inclusiv astăzi.

Ca ministru, am finalizat proiectele la care ne-am angajat în programul de guvernare: am trimis Parlamentului proiectul de desființare a SIIJ; am trimis coaliției noile legi ale Justiției; am deblocat concursurile de admitere la INM și în magistratură, am demarat procedura de selecție pentru posturile vacante de procurori-șefi de la DNA și DIICOT (unul fiind chiar procurorul-șef DIICOT), am lansat în dezbatere publică modificările la Codul penal şi Strategia Naţională Anticorupţie, ca să dau câteva exemple. Alte proiecte sunt în lucru și vor fi finalizate într-o perioadă scurtă de timp. Eu nu uit – și știu că sunt mulți oameni care nu uită – pentru ce am ieșit în stradă pe 10 august, pentru ce am protestat față de OUG 13. Și nu îmi schimb nici principiile, nici convingerile”.

Mai multe organizații civice cer procurori militari care să se ocupe doar de dosarul „10 August”

Mai multe organizații civice îi cer procurorului general să delege o echipă de procurori militari care să se ocupe doar de anchetarea dosarului „10 August” și o comunicare publică periodică a stadiului anchetei și actelor de urmărire penală care se fac în dosar.

„Au trecut 3 ani și vinovații sunt încă în funcții, cât să mai așteptăm? Nimeni nu a răspuns pentru cei 700 de protestatari răniți sau gazați pe 10 August 2018 de Jandarmerie. Dacă tot susținem că vrem justiție independentă, haideți să vedem și acțiuni concrete, pași clari în anchetă. Măcar acum, după ce am reușit ca, alături de una din victime, Ioan Crăciuneanu, să obținem reluarea cercetărilor după simulacrul de anchetă de la DIICOT”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatorul campaniei Declic.



Organizațiile semnatare reamintesc procurorilor că a existat un precedent de desemnare a unei echipe dedicate de anchetă și o comunicare constantă privind stadiul dosarului Revoluției, instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Militară.



„Dacă chiar vor să facă dreptate, procurorii de la Secția Militară a PICCJ trebuie să facă pași în anchetă și să finalizeze cu celeritate dosarul. Societatea civilă nu va permite ca procurorii militari să tergiverseze ancheta și să se încurce în acte de procedură, cum au făcut în dosarele Revoluției și Mineriadei. E suficient cât timp a pierdut DIICOT, fără audieri de martori, fără întrebări incomode și chiar și fără percheziții informatice ale telefoanelor șefilor din Jandarmerie”, au transmis cei de la Societatea Civilă.

Demersul Declic este susținut de peste 61.200 de cetățeni care au semnat deja petiția prin care cer o anchetă corectă în cazul 10 august.