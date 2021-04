Bogdan Chirieac, analist politic, a povestit în direct în emisiunea ”Deferiți mass-media”, la DC News și DC News TV, o vizită pe care a făcut-o alături de Raed Arafat și nu numai în Qatar.

”Prin 2014 am fost cu Victor Ponta, premier al României, în Qatar, invitații șeicului. La masă eram eu, Victor Ciutacu, Raed Arafat și a venit reprezentantul prințului. El venise pentru doctorul Arafat, nu pentru discuții cu presa. Noi am vrut să ne ridicăm, să mergem în altă parte, doctorul nu, nu, vă rog rămâneți. Ciutacu a fost martor. Reprezentantul prințului i-a spus doctorului Arafat că dorește un sistem de medicină de urgență ca în România, iar pentru asta i-a spus textual că ”nu trebuie să vă faceți niciun fel de probleme pentru buget”. Qatarezii îl luau pe Arafat la greutatea lui în aur, pe loc. Acolo e ordine. Se pune omul pe un taler, iar pe celălalt taler până se echilibrează balanța. Omul a spus foarte clar: nu, nu, nu, am început în România, vreau să continui. Vreau să spun că Arafat, spre deosebire de cei mai mulți politicieni din România, are și o incontestabilă recunoaștere internațională. Poporul a ieșit în stradă pe bună dreptate, nemulțumit, alegerile au fost cum au fost, corecte funcțional, dar falsificate din punct de vedere moral, pentru că a fost pandemie și lumea nu s-a prezentat la vot, dar să nu îl sacrificăm pe Arafat pe fondul nemulțumirii generale”. a declarat Bogdan Chirieac.

