Chirieac, despre rotativă: Doar așa iese PSD automat de la guvernare

Analistul politic a comentat zvonurile privind ieșirea PSD de la guvernare, dar și ce se va întâmpla dacă Marcel Ciolacu nu va fi premier la rotativa asumată de PSD și PNL.

'Președintele Klaus Iohannis, întrebat direct dacă va fi rotativa, a spus că va hotărî dânsul fiindcă dânsul știe ce e mai bine pentru România. Declarația e publică.', a spus Chirieac.

'Apoi, chestiunea cu PSD care iese de la guvernare cu un an înainte de alegeri... Mai bine spus... PSD e dat afară de la guvernare cu un an înainte de alegeri. În anul 2015 a demisionat cel mai bun guvern de până acum sau din ultimul deceniu din cauza nenorocirii de la Colectiv. Atunci a venit Guvernul Cioloș despre care nu are rost să mai vorbim. În anul 2019 a picat Guvernul Dăncilă chiar înainte de alegerile prezidențiale, printr-o moțiune de cenzură.', a spus Bogdan Chirieac.

'Prin urmare, sunt convins că PSD nu vrea să iasă de la guvernare, dar dacă nu va fi numit domnul Marcel Ciolacu în funcția de prim-ministru înseamnă că PSD este dat afara de la guvernare. În legătură cu un Guvern minoritar PNL, PSD nu își permite să sprijine PNL la guvernare, poate USR, AUR. Ei, USR și AUR, au mai depus împreună o moțiune de cenzură. Deci, asta se întâmplă automat: Iese PSD de la guvernare și nici nu colaborează cu puterea. Și, atunci, PSD va face opoziție în acest caz.', a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

