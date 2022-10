Chirieac descifrează semnalul transmis de Putin în discursul de joi

„Este o invitație la dialog. Este... in extremis, pentru că a văzut că pierde războiul în Ucraina și astfel ar negocia. Avem o chestiune fundamentală aici, grea de tot. În secolul 21, mai trebuie lăsate să existe state autoritare/dictatoriale în această lume?! De aici ni s-a tras! A fost lăsată Rusia, dar a fost lăsată și China, care este stat de aceeași factură, dar și Coreea de Nord, Iran etc. Prin urmare, aceste state constituie, în mod real, cel mai mare pericol la adresa umanității!”, a spus Bogdan Chirieac, în studioul România TV, în cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu.

Un nou delir. Vladimir Putin vrea pace cu NATO, dar nu spune nimic de oprirea invaziei: „Haideți să nu ne mai dușmănim”/ video

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a ținut un nou discurs delirant unde a învinuit Occidentul de opresiune, deși el a fost cel care anexat Crimeea, pentru ca mai apoi să invadeze întreaga țară, cu speranța că va pune mâna pe Kiev.

„Am un mesaj pentru NATO: haideți să nu ne mai dușmănim! Haideți să trăim în armonie! Haideți să construim un dialog, să construim încredere și, prin urmare, pace! Vreau să subliniez asta în cel mai sincer mod cu putință. Înțelegem pe deplin cât de complexă ar fi construirea acestei realități și am făcut pași către asta, dar ce am primit în schimb? Pe scurt: nu părea că există vreo dimensiune a unei posibile cooperări. Ceea ce am primit în schimb a fost o presiune permanentă asupra noastră și tensiune la graniță. Vă pot întreba care a fost obiectul acelei presiuni? Care a fost obiectivul?! Doar să vă antrenați? Sigur că nu! Scopul a fost să faceți Rusia tot mai vulnerabilă și să transformați Rusia într-un instrument pentru îndeplinirea scopurilor voastre geopolitice. Asta e ideea principală, toate țările au fost transformate în instrumente. Iar sancțiunile sunt introduse pentru toți cei care nu lasă capul plecat și nu vor să se lase folosiți ca instrumente. Iar la final, dacă ei nu au succes cu nimic, obiectivul este să distrugă, să îi șteargă de pe hartă pe cei care nu sunt obedienți. Dar nu le-a mers cu Rusia și nu o să le meargă niciodată”, a spus Vladimir Putin. Vezi articolul și video aici!

Vladimir Putin susţine că ştie cu aproximaţie unde ar pregăti Ucraina o bombă murdară

Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut joi Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) să inspecteze cât mai repede posibil instalaţiile nucleare ucrainene, acuzând din nou Kievul că pregăteşte folosirea unei bombe murdare în conflictul ruso-ucrainean, relatează agenţia EFE.

Noi suntem favorabili (unei inspecţii a AIEA în Ucraina n.red). Şi să o facă cât mai repede posibil, pentru că ştim că acum Kievul face tot ce poate pentru a şterge indiciile acestor planuri. Ei (ucrainenii n.red) lucrează la asta, la pregătirea unei bombe murdare, a spus Putin în intervenţia sa la forumul de discuţii Valdai de la Moscova.



El a susţinut că ştie cu aproximaţie unde ucrainenii ar fabrica o astfel de bombă, care nu este o bombă atomică, dar conţine elemente radioactive. Combustibilul nuclear uzat a fost uşor modificat. Tehnologia care există în Ucraina permite producerea unei asemenea bombe, a mai susţinut Putin.



Preşedintele rus a recunoscut că i-a ordonat ministrului său al apărării, Serghei Şoigu, să-i informeze pe omologii săi din alte ţări asupra a ceea ce ar fi descoperit serviciile secrete ruse. Şoigu a avut în ultimele zile convorbiri telefonice cu miniştrii apărării din SUA, Franţa, Marea Britanie şi Turcia.



La cererea Kievului, care a negat categoric că ar avea intenţiile despre care vorbeşte Putin, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că va trimite o misiune care să inspecteze instalaţiile nucleare ucrainene.



În ce-l priveşte, preşedintele rus a asigurat în intervenţia sa de joi că pentru Moscova nu are sens din punct de vedere politic sau militar să folosească o astfel de bombă în campania sa militară împotriva Ucrainei.



Noi nu am vorbit niciodată direct despre posibila folosire de către Rusia a armamentului nuclear. Doar am răspuns declaraţiilor făcute de liderii ţărilor occidentale, a estimat Putin. El a acuzat Occidentul că apelează la un şantaj nuclear primitiv şi a insistat că Rusia ar recurge la folosirea arsenalului său nuclear doar pentru a-şi apăra teritoriul.



Totuşi, a admis Putin, atât timp cât există arme nucleare, va exista întotdeauna pericolul folosirii lor, remarcând faptul că în acest timp liderii regimului de la Kiev vorbesc constant despre aspiraţia lor de a deţine arme nucleare.



Putin a ţinut să amintească în acest context că Statele Unite sunt singura ţară care a folosit arma nucleară împotriva unei ţări ce nu era putere nucleară, împotriva Japoniei în 1945.



În discursul său din 21 septembrie în care a anunţat mobilizarea a 300.000 de rezervişti pentru a consolida trupele care iau parte la agresiunea contra Ucrainei, Putin a afirmat că Rusia va folosi cu siguranţă toate mijloacele la dispoziţia sa pentru a-şi proteja teritoriul şi populaţia, făcând astfel aluzie la armele nucleare, şi a subliniat că acesta nu este o cacealma.

