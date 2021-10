Chinezii de la Xiaomi vor începe producţia de serie a propriilor sale automobile electrice

Aceste declaraţii, care au fost făcute de Lei Jun la o întâlnire cu investitorii, au apărut prima dată în presa locală iar ulterior au fost confirmate oficial de grupul chinez. În plus, Zang Ziyuan, director în cadrul departamentului de marketing internaţional al Xiaomi, a postat ştirea pe contul său de Weibo.



Data anunţată marţi reprezintă următorul obiectiv major pentru divizia de automobile electrice a companiei chineze, pe care Xiaomi a înfiinţat-o în mod oficial la începutul acestui an.



Ca reacţie la anunţul de marţi, acţiunile Xiaomi au crescut cu 5,4% până la 22,50 dolari Hong Kong, cea mai mare creştere procentuală înregistrată pe parcursul unei singure şedinţe de tranzacţionare după data de 12 mai.



În luna martie a acestui an, Xiaomi a prezentat un plan de investiţii în valoare de 10 miliarde dolari în următorii zece ani pentru dezvoltarea unei game de maşini electrice. La finele lunii august, compania chineză a finalizat înregistrarea formală a diviziei sale producătoare de automobile electrice. În paralel, Xiaomi a accelerat programul de recrutare de personal pentru noua sa divizie, chiar dacă până acum nu a dezvăluit dacă automobilele sale vor fi produse independent sau via un parteneriat cu un constructor auto existent.



În al doilea trimestru al acestui an, Xiaomi Corp a raportat o creştere record a veniturilor, de 64%, până la 87,8 miliarde de yuani (13,56 miliarde de dolari). Profitul net a ajuns la 6,32 miliarde de yuani, un avans anual de 87,4%, peste previziunile analiştilor.



În urma sancţiunilor impuse Huawei de autorităţile SUA, în topul principalilor producători de telefoane mobile inteligente, Huawei este acum pe locul cinci, în urma rivalilor chinezi Xiaomi şi Oppo, precizează Agerpres.

Înființată în 2010, Xiaomi se străduiește în permanență să își diversifice portofoliul. De-a lungul anilor, compania a lansat multe produse, cum ar fi smartphone-urile sale și dispozitivele AIoT.

În 2020, Xiaomi a devenit al treilea cel mai mare producător de telefoane mobile din lume. Până în al patrulea trimestru al anului 2020, numărul dispozitivelor conectate din ecosistemul AIoT al Xiaomi (în afară de smartphone-uri și de laptopuri) ajunsese la 325 de milioane, ceea ce îl face una dintre cele mai mari platforme IoT pentru consumatorii din întreaga lume.