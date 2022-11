China a trimis noi nave în preajma coastelor Taiwanului. Peste 400 de avioane și 100 de nave s-au apropiat de insulă în ultima lună

Ministerul Apărării Naționale din Taiwan a urmărit trei nave navale chineze în jurul insulei. Potrivit MND, niciun avion al Armatei Populare de Eliberare (PLA) nu a intrat în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) a Taiwanului.

Ca răspuns la navele PLA, Taiwan a trimis nave și a folosit sisteme de rachete terestre pentru a monitoriza ambarcațiunile chineze.

Beijingul a trimis 420 de avioane militare și 103 nave în jurul Taiwanului în octombrie. Din septembrie 2020, China și-a sporit utilizarea tacticilor din zona gri trimițând în mod obișnuit avioane în ADIZ din Taiwan.

Tacticile zonei gri sunt definite ca „un efort sau o serie de eforturi dincolo de descurajarea și asigurarea în stare de echilibru care încearcă să-și atingă obiectivele de securitate fără a recurge la utilizarea directă și considerabilă a forței”, conform Taiwan News.

SUA mută șase avioane nucleare B-52 în Australia din cauza amenințării Chinei împotriva Taiwanului

Mass-media australiană a raportat că SUA se pregătește să desfășoare până la șase bombardiere strategice B-52 cu capacitate nucleară în nordul Australiei, o mișcare despre care experții au spus că este un avertisment pentru China, deoarece crește îngrijorarea că Beijingul se pregătește să atace Taiwan.

Un raport al programului ABS „Four Corners” publicat luni, 31 octombrie, a dezvăluit că B-52 Stratofortresses vor fi desfășurate la Baza Aeriană Tindal, la sud de Darwin, Australia, unde vor fi construite facilități speciale pentru a găzdui bombardierele. Se pare că SUA au întocmit planuri pentru o „facilitate de operațiuni de escadrilă” care să fie utilizată în timpul sezonului uscat în Teritoriul de Nord al Australiei și construiesc centre de întreținere și o zonă de parcare pentru „șase B-52”.

Becca Wasser, cercetător la Center for a New American Security, un think tank din Washington, a declarat că desfășurarea bombardierelor B-52 în nordul Australiei este un mesaj puternic pentru China.

De mai bine de 60 de ani, bombardierul B-52 a fost o platformă centrală de transportare a armelor pentru Forțele Aeriene ale SUA, cu capacități de lovitură pe distanță lungă și capacitatea de a transporta atât arme nucleare, cât și arme convenționale (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News