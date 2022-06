Charlie Ottley, producătorul britanic de documentare, jefuit în Timişoara. I s-au furat echipamente de filmare de mii de euro

Acesta se afla în Timişoara pentru a filma un clip de promovare a judeţului, în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş. Trei tineri l-ar fi atacat pe documentarist în parcul Botanic din TImişoara, i-au smuls aparatura, printre care o dronă şi alte accesorii fotografice, şi au dispărut.

La scurt timp după incident, scrie opiniatimisoarei.ro, Ottley şi persoana care îl însoţea au depus plângere la Poliţie.

Surse din Poliţia Timiş au declarat, luni, pentru Agerpres, că a fost deschis dosar penal pentru furt, în această speţă şi se fac cercetări.



"Este o plângere pentru furt, iar poliţia face cercetări", au declarat sursele din Poliţia Timiş.



Potrivit Consiliului Judeţean Timiş, Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia şi Flavors of Romania, aflat în Timişoara pentru a filma un clip de promovare a judeţului, a fost tâlhărit în Parcul Botanic.



"Jurnalistului britanic i s-au furat echipamente esenţiale, printre care o dronă şi mai multe accesorii fotografice. Consiliul Judeţean Timiş îi sprijină demersurile de a continua filmările programate, deşi odată cu echipamentul au fost furate şi înregistrările făcute zilele trecute. Imediat după incident, Charlie Ottley şi persoana care îl însoţea, membră a echipei de filmare, au depus plângere la Poliţie. Facem apel la autorităţile responsabile să se mobilizeze atât în instrumentarea cazului, cât şi în asigurarea siguranţei tuturor cetăţenilor care se află pe teritoriul administrativ al Timişoarei", arată un comunicat al administraţiei judeţene.

Charlie Ottley: România ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase destinaţii turistice din lume

Britanicul Charlie Ottley, realizatorul documentarului Wild Carpathia, spune că România ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase destinaţii turistice din lume.

Cunoscutul realizator britanic s-a arătat „uluit” de satele de munte din ţara noastră.

„Ineleţ este atât de îndepărtat şi de greu accesibil încât trebuie să te caţeri şi pe nişte trepte din lemn. Şi cu toate astea oamenii sunt atât de drăguţi şi ospitalieri. Am venit prima oară în România în 2010 şi am realizat mai multe filme şi am prezentat ţara dumneavoastră de atunci. A fost o mare onoare şi un privilegiu să pot ajuta la lupta pentru protejarea comorilor naturale şi culturale ale României. România are cele mai vaste păduri mixte din Europa, ca şi două treimi dintre prădătorii de vârf şi o biodiversitate incredibilă. România are de asemenea un patrimoniu uimitor ce se întinde peste 3.000 de ani de civilizaţii diferite. Cred că România ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase destinaţii turistice din lume doar dacă păstrează aceste minunăţii şi face un management sustenabil al resurselor sale. Dacă reuşeşte acest lucru, atunci turismul va deveni una dintre cele mai mari surse de venit ale României”, a declarat Ottley pentru Adevărul.

Al patrulea episod al Wild Carpathia, pe Youtube

„Anotimpurile schimbării”, partea a patra a Wild Carpathia, explică cum şi de ce trebuie ca acestea să înceteze: ecoturismul şi turismul cultural pot reprezenta viitorul pentru aceste zone, dar numai dacă se vor opri tăierile haotice de copaci se vor putea evita distrugerea masivă a ultimei regiuni sălbatice din Europa şi a inestimabilelor comori pe care le ascunde.

"Am decis să postăm ultima parte a seriei Wild Carpathia pe YouTube deoarece au trecut cinci ani de la realizarea ei şi ne-am spus că este timpul să ajungă la o audienţă cât mai mare. Speranţa mea este ca românii din diaspora, inclusiv cei 3 milioane de români care trăiesc în Europa, să distribuie linkul şi să devină astfel ambasadori ai ţării lor. Dacă 10 dintre prietenii fiecărui român din diaspora vor vedea documentarul am putea ajunge la 30 de milioane de potenţiali vizitatori ai României. Ca la fiecare dintre episoadele din Wild Carpathia, şi în partea a 4-a au fost nişte peisaje şi experienţe incredibile. Însă cel mai mult m-a inspirat personal explorarea mănăstirilor din peşteri de lângă Colţi, pe care le consider a fi un Stonehenge al României. Şi m-a impresionat să văd culorile care îmi tăiau răsuflarea în fiecare anotimp din România. A fost o experienţă magică”, a mai declarat Charlie Ottley.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News