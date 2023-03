Cetatea Brașovului, între Universitatea Transilvania și MAI. Primăria Brașovului, exclusă de pe lista scurtă. Rectorul Ioan Abrudan, reacție pentru DCNews

Un memorandum ce va fi discutat în ședința de guvern de joi, consultat de G4Media, arată că Ministerul Finanțelor propune Executivului două variante pentru Cetatea Brașovului, monument istoric intrat în 2022 în posesia statului: Ministerul de Interne sau Ministerul Educației (Universitatea Transilvania). Finanțele exclud astfel cererea Primăriei Brașov, care a solicitat cedarea monumentului istoric pentru a-l reface și a-l introduce în circuitul public și turistic.

Astfel, Ministerul de Interne vrea Cetatea Brașovului pentru extinderea activității Centrului de Pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă „Excelsior”. Pe de altă parte, Ministerul Educației a transmis că vrea Cetatea Brașovului pentru Universitatea Transilvania, dat fiind că ”baza materială a Universității s-a diminuat ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor de retrocedare a opt imobile”. Instituția condusă de rectorul Ioan Abrudan are peste 20.000 de studenți în 18 facultăți și 30 de departamente.

Rectorul Universităţii Transilvania, prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, a spus pentru DC News că mai mult decât ceea ce este în nota de fundamentare, care este publică, nu are alte precizări: "Universitatea nu are nimic de declarat în plus faţă de ceea ce a trecut în nota de fundamentare la răspunsul pe care l-a dat adresei primite de la Ministerul Educaţiei în ceea ce priveşte disponibilitatea acelui obiectiv. Şi nu aş vrea ca Universitatea Transilvania să fie implicată în disputele politice, pentru că Universitatea nu are nimic de-a face cu aceste aspecte."

Conform notei de fundamentare transmisă de Universitatea Transilvania, „pe de o parte, preluarea spaţiului respectiv ar permite rezolvarea unor probleme stringente legate de spaţiile cu destinaţie didactică, pe de altă parte, ar permite universităţii să continue să îşi onoreze şi misiunea culturală pe care şi-a asumat-o ca instituţie aparţinând oraşului şi regiunii”. De altfel, instituţia de învăţământ braşoveană a amintit în respectivul document că are în structură Centrul multicultural, Centrul muzical, Centrul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Centrul de creativitate, dar acestea funcţionează acum în condiţii improprii.

„Universitatea poate reda oraşului şi turiştilor care îl vizitează un spaţiu modern de dialog şi inovare culturală, un spaţiu prin care să se promoveze valorile locale şi naţionale, un spaţiu pentru tineri şi animat de creativitatea lor”, se arată în nota de fundamentare.

Totodată, universitatea a argumentat că are capacitatea de a pune în valoare Dealul Blumăna un sit protejat, pe care este edificat situl „Complex Cetate”. Pentru punerea în valoare Dealului Blumăna, ar urma să fie implicaţi specialiştii mai multor facultăţi, printre care cea de Silvicultură şi exploatări forestiere, cea de Construcţii, cea de Design de mobilier şi inginerie a lemnului, cea de Alimentaţie şi turism, cea de Sociologie şi comunicare, cea de Litere sau cea de Muzică.

Proiectul de memorandum poate fi consultat aici.

