Certificatul verde depinde de PSD, spune Cîţu: PNL vrea, UDMR vrea...

„Vă aduc aminte că este un proiect de lege în Parlamentul României care a făcut să ducă rata de vaccinare la 100.000 pe zi. Nu este mort. Este la Camera Deputaților. Din păcate, nu a fost susținut de actualii parteneri de coaliție atunci când a fost în Parlamentul României. Eu cred în continuare că e varianta de compromis cea mai bună dacă se dorește în coaliție. Nu pot doar eu singur să îl susțin. Noi l-am votat atunci. Proiectul este acolo, întotdeauna va fi pe masa coaliției. Noi îl susținem. UDMR îl susține, l-au semnat cu mine”, a spus Florin Cîțu, la TVR.

Întrebat cine nu vrea impunerea certificatului verde la locul de muncă, Florin Cîțu a spus că „lucrurile foarte simple”, iar când acest proiect a fost susținut, rata de vaccinare a fost ridicată.

"Voi aduce din nou subiectul pe masa coaliţiei"

„Când am vrut să fac un proiect de lege pentru certificatul vedere l-am făcut și l-am depus în Parlamentul României. Nu l-am trecut prin guvern, nu l-am trecut pe nicăieri. Dacă vă uitați acest proiect, a fost semnat de mine, de câțiva senatori deputați, PNL, UDMR și l-am depus în Parlamentul României. E foarte simplu și pentru domnul deputat să vină să depună un proiect dacă are unul. În coaliție, voi aduce acest subiect din nou pe masă. Vom chema specialiștii de la Ministerul Sănătății și vrem să vedem dacă există interes sau nu pentru această variantă. Eu vă spun că ceea ce am văzut noi toți în momentul în care am depus doar acest proiect în Parlamentul României, rata de vaccinare a crescut la 100.000 de persoane pe zi. În momentul în care acest proiect nu a fost susținut de toată lumea în Parlamentul României, rata a scăzut de la 30.000 de persoane”, a mai spus Florin Cîțu.

Președintele PNL a fost întrebat dacă „cheia” certificatului verde la locul de muncă e la PSD și a răspuns: „Așa arată”, conform Mediafax.

