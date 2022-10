Cercetătorul Costel Vânătoru cultivă tomata neagră la Buzău. Pigmentul are proprietăți anticancerigene

Au apărut roșiile violet cu proprietăți în prevenirea cancerului. Cercetătorii americani tocmai au făcut acest anunț triumfal în publicațiile de specialitate. Ce nu se știe peste ocean, însă, este că la noi crește de mulți ani acest soi de tomate cu pigment negru, benefic sănătății.

Soiul de tomată cu pigment negru a fost creat de cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău.

„Pulpa acestei roșii este aproape asemănătoare cu tomata clasică; prezintă semințe, fără nervuri lemnoase în interior. Este foarte gustos, parfumat, aromat, foarte bun de consumat în stare proaspătă. Sigur, cred că pot fi utilizate și în diverse preparate culinare”, explică cercetătorul Costel Vânătoru.

Pigmentul este anticancerigen

Tomata neagră, sau violet, așa cum este denumită de horticultorii americani, este bogată în antocieni, acel pigment puternic ce poate fi găsit și natural în alimente precum afinele, varza roșie și alte numeroase legume și fructe numite adesea super-alimente.

Această roșie este cultivată de mai mulți ani la Buzău, pe un lot experimental. Echipa cercetătorului Costel Vânătoru a îmbunătățit tomata neagră mai întâi la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură, iar de un an, la Banca de Resurse Genetice Vegetale, instituție recent înființată.

„În urma lucrărilor de ameliorare am obținut o linie stabilizată, practic un soi care poate fi înmulțit prin semințe de la an la an și care produce aceste fructe închise la culoare bogate în antociani, pigmenți antocianici, cunoscuți ca antioxidanți, deci substanțele flavonoide care contribuie la prevenirea cancerului”, spune Costel Vânătoru, director Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

Departamentul Agriculturii al Statelor Unite abia acum a anunțat finalizarea cercetărilor asupra tomatelor violet modificate genetic. Publicațiile de peste ocean se întrec în a lăuda noua legumă despre care spun că nu doar arată frumos, ci conține niveluri ridicate de substanțe cu mari beneficii pentru sănătate, inclusiv de a scădea riscul apariției bolilor de inimă.

Potrivit publicației iflscience.com, Roșia Violet Mare a fost creată de Norfolk Plant Sciences (NPS) și va fi accesibilă legumicultorilor începând cu prima partea a anului 2023. Roșiile mov modificate genetic au primit aprobarea Departamentului Agriculturii al Statelor Unite de a ajunge pe piață după ce autoritățile de reglementare au constatat că acestea nu sunt mai expuse dăunătorilor în comparație cu roșiile obișnuite.

„Deși peste ocean acum se prezintă ca o realizare de mare succes a unor soiuri, a unor hibrizi, dar modificați genetici, care arată așa, noi avem soi stabilizat genetic care poate fi înmulțit ca cel obținut prin transgeneză. Dacă era creat cu 20 de ani în urmă, nu avea succes. Acum, însă, are succes, pentru că, atât românii dar nu numai au început să prindă curaj să încerce și alte legume, și alte specii, și sigur au început să fie deschiși la nou”, precizează directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

Semințele au ajuns și la câțiva legumicultori

Dacă peste ocean, la crearea roșiei violet oamenii de știință au folosit două gene de la Gura leului, o floare viu colorată originară din America de Nord, Europa și Africa de Nord, românii au obținut tomata cu aceleași caracteristici prin încrucișarea a două soiuri mai vechi, neagra de Crimeea și neagra de Tula.

Tomata neagră obținută la Buzău mai trebuie doar înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Semințele acestei roșii au ajuns la câțiva legumicultori din țară, pentru a-i testa calitățile.

În același stadiu mai sunt alte câteva soiuri de tomate, cu forme și culori neobișnuite, precum roșia în formă de ardei capia sau tomata tigrată. Peste 2.000 de soiuri de tomate sunt în curs de ameliorare în unitățile de cercetare legumicolă din Buzău, între care tomatele de apartament, crescute în ghiveci, și roșia cu o tulpină care ajunge la peste 20 de metri înălțime, scrie știridebuzău.

