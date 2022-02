Cele mai uşor de spart parole din lume. Dacă foloseşti una dintre ele, TREBUIE să o schimbi

Dojo, o companie din Londra, a analizat datele privind 100.000 de parole sparte în Marea Britanie. Datele aparţin Centrului Naţional de Cyber-Securitate (NCSC). Conform studiului, cele mai comune parole sunt în continuare "123456", "qwerty" sau "parolă". Acestea sunt şi cel mai uşor de spart, transmite Dojo.

Alte parole extrem de simple sunt cele care conţin numele animalelor sau nume de alint, precum "iubire", "puişor" sau "îngeraş", dar şi cuvinte obscene sau culori. Experţii citaţi de Daily Mail fac apel la utilizatori să îşi asigure aplicaţiile prin intermediul unor parole complexe, dar şi să folosească autentificarea în 2 paşi, care presupune şi introducerea unui cod pin pe lângă parolă.

"După ce am analizat 100.000 de parole sparte, am stabilit 30 de categorii de parole, de la cele care au termeni din sport până la cele care au cuvinte din zodii. Studiul ne arată, astfel, ce parole ar trebui să evităm pentru a fi în siguranţă online. E adevărat că aceste secvenţe de litere sau cifre sunt uşor de ţinut minte şi transcend orice limbă sau cultură, dar tocmai asta le face incredibil de uşor de spart. Nu ai nevoie de niciun fel de cunoştinţe de IT pentru a descifra o astfel de parolă, astfel că activitatea noastră online poate fi în pericol. Parolele care au litere, cifre şi simboluri sunt mai greu de spart, iar hackerii nu prea le pot ghici. Tocmai de asta vă recomandăm să folosiţi combinaţii care vă sunt uşor de memorat, dar care nu pot fi intuite cu uşurinţă de cineva", transmite Dojo.

TOP 20 categorii de termeni în parole - Încercaţi să nu le folosiţi

1. Nume de animale/ alint - 4032 parole

2. Nume - 3913

3. Animale - 2112

4. Emoţii, sentimente - 1917

5. Mâncare - 1662

6. Culori - 1450

7. Înjurături - 1268

8. Acţiuni - 991

9. Membri ai familiei - 723

10. Mărci auto - 606

11. Oraşe - 505

12. Branduri, mărci - 477

13. Ţări - 463

14. Sporturi - 457

15. Religie - 341

16. Hobby-uri, pasiuni - 314

17. Vreme - 313

18. Băuturi - 268

19. Platfome social-media - 253

20. Semne zodiacale - 204

