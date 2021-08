Cele mai mari probleme cauzate de lărgirea plajei din Mamaia. Solicitare care amână, măcar puțin, distrugerea litoralului românesc

Președintele Organizaţiei Patronale Mamaia-Constanţa (O.P.M.CTA.), Nicolae Bucovală, atrage atenția asupra problemelor care rezultă din lărgirea plajei.

”Lărgirea plajei a creat, practic, un teritoriu nou pentru România, dar a adus și o problemă cu care nu ne confruntam des, deci dificil de gestionat: aceste suprafețe nu sunt cadastrate, nu figurează în acte și, deci, nu pot fi concesionate. Drept urmare în prezent s-a creat o situație prejudiciabilă pentru fiecare operator economic ce are în administrare sectoarele de plaje vechi, acestea în prezent neavând ieșire directa la apa așa cum prevedea contractul.

Prin lărgirea plajei, s-au nesocotit toate contractele încheiate de Apele Române cu operatorii economici, aceștia fiind privați de dreptul lor de a avea ieșire direct la mare. Aceste situații puteau fi prevăzute, având in vedere si experiența fazei I de implementare a acestui proiect strategic, si daunele economice produse destinației si agenților economici care au investit, puteau fi evitate sau, măcar, diminuate.

Prestatorii de servicii nu au cum să mai pună la dispoziția turiștilor calitatea serviciilor oferite din anii precedenți, CONDIȚII DE SEJUR CARE AU FOST CONTRACTATE INCA DIN TOAMNA ANULUI 2020, întrucât șezlongurile și celelalte bunuri mobile ce se aflau în mod obișnuit la o distanță de câțiva zeci de metri de apă, în prezent sunt la o distanță de sute de metri, iar pentru a ajunge la apă e nevoie să străbați până la 350 m prin soare și scoici pisate.

Cea mai frecventă întrebare a clienților care se cazează la un hotel din stațiunea Mamaia este – „Cât de departe e apa față de șezlong?!

Lipsa de înțelegere din partea autorităților locale si centrale cu privire la apropierea șezlongurilor de apă conduce, inevitabil, la un prejudiciu față de ambele părți, a operatorilor economici prin lipsa clienților (cea mai frecventă întrebare a clienților care se cazează la un hotel din stațiunea Mamaia este – „Cât de departe e apa fata de șezlong?!”), cât și a administrației publice care câștigă proporțional cu încasările.

Este o întrebare fireasca adresata de turiști, având in vedere ca nișa principala de turiști este cea de Family (părinți cu copii), si realitatea ne arata ca este foarte dificil pentru un adult sa stea in picioare cu soarele in cap pe mal o ora, o ora jumătate, ca sa-si păzeascăcopilul/copii care stau in apa! Tot pentru copii este foarte greu sa străbată de mai multe ori pe zi aceasta distanta de la șezlong la apa, așa cum este greu sa convingi un copil sa-si ia papucii in picioare pe plaja, la orice mișcare, pentru ca altfel se taie, un adevăr oferit deocamdată de plajele actuale din Mamaia.

Suntem perfect conștienți de noua resursa naturala creata, cat si de importanta ei, dar realitatea este ca gestionarea situației, pana acum, a creat grave deservicii economice si de imagine destinației turistice integrate MAMAIA, stațiune turistica DE INTERES NATIONAL, deci aparținând tuturor romanilor!

Având în vedere și situația pandemică actuală, care a condus la o scădere considerabilă a încasărilor, urmare a numărului mic de turiști cât și a tuturor restricțiilor medicale impuse prin starea de alerta existentă și în prezent, situație ce adiminuat inclusiv capacitatea de ocupare a locurilor de cazare din spațiile turistice, vă solicităm să manifestați o mai mare înțelegere față de dispoziția făcută de dumneavoastră.

Sub un alt aspect, termenul stabilit pentru aducea în starea anterioară a unor sectoare de plajă este imposibil de respectat. Pentru stabilirea unui astfel de termen, autoritățile trebuie sa aibă în vedere și timpul efectiv alocat pentru respectarea obligației. Or, in situația în care un operator economic se apucă de amenajarea unei plaje cu 2 luni înainte de începere activității, este de-a dreptul imposibil să o aduci în situația anterioară în 48 de h”, a transmis președintele Organizaţiei Patronale Mamaia-Constanţa (O.P.M.CTA.), Nicolae Bucovală.