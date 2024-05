Cele mai bune trasee de drumeție din Europa. Locul din România inclus pe lista CNN: Timpul încă se mișcă încet aici

Abordarea lentă a călătoriilor nu a fost niciodată atât de importantă. De la turismul excesiv la zborurile multiple, graba de la A la B nu este doar stresantă, ci poate fi dăunătoare pentru mediu. De aceea, uneori, călătoriile trebuie să fie reduse la elementele de bază - o pereche de cizme, un rucsac și o hartă.

Aceste drumeții de mai multe zile pe unele dintre cele mai bune trasee de lungă distanță din Europa vă oferă șansa de a vă reconecta cu lumea, de a face exerciții fizice revigorante și de a vă bucura de momente de liniște în unele dintre cele mai frumoase peisaje ale continentului.

Traseul Hyssna, Suedia

Frumusețea liniștii din vestul Suediei este vedeta acestei drumeții de 40 de kilometri care durează două zile. Este un traseu circular, care începe de la biserica din secolul al XII-lea din Hyssna, la care se poate ajunge cu autobuzul din Gothenburg în doar 40 de minute.

Traseul trece prin păduri înalte de fagi și oferă posibilitatea de a face o baie răcoritoare în lacul Lilla Hålsjön, unde există un loc dedicat înotului. Traseul este bine semnalizat, cu numeroase locuri de picnic și un loc de campare bine amenajat. Pentru cei care au nevoie de ceva mai luxos, există Hyssna Forest Resort, unde cabanele de cinci stele au dușuri proprii în aer liber, ferestre panoramice vaste și paturi king size.

Traseul Karhunkierros, Finlanda

Laponia finlandeză este renumită ca o destinație de iarnă, cu spectacole magice de aurore boreale și o fascinantă cultură străveche Sami. Este, de asemenea, locul unde se află traseul Karhunkierros, de 82 de kilometri, cea mai cunoscută plimbare de lungă distanță din Finlanda.

Este un traseu care se explorează cel mai bine vara, când nopțile sunt luminoase și pădurile verzi. Drumul începe în satul Hautajärvi din Salla, în Laponia, și se termină la Rukatunturi Fell din Kuusamo, durând patru zile, în funcție de vremea care se poate schimba rapid. Trecând prin Parcul Național Oulanka, aveți senzația că vă aflați într-o adevărată sălbăticie.

Traseul de coastă „Regele Charles al III-lea”, Anglia

Acoperind o distanță colosală de 4.300 de kilometri, traseul de coastă al Angliei, numit după regele țării începând cu anul 2022, este o încercare pe viață pentru cei care doresc să parcurgă fiecare pas. Vestea bună este că poate fi ușor împărțită în secțiuni, cu regiuni din nord-vest, nord-est, est, sud-est și sud-vest de explorat.

Fie că admiri stâncile înalte și frumoasele golfuri din Cornwall sau cerurile vaste și liniștea din Suffolk și Norfolk, doar câteva zile pe acest traseu epic te vor revigora.

Traseul montan sloven, Slovenia

Nu este de mirare că traseul montan din Slovenia a devenit atât de popular. Acest traseu uimitor, care acoperă aproximativ 616 kilometri se întinde de la Maribor, în nord-estul țării, până la Ankaran, pe coasta Adriaticii. Și, deși parcurgerea întregului traseu, în 28 de zile, poate părea extremă, acesta poate fi împărțit în secțiuni mai mici.

Există trasee prin pădurile și mlaștinile din Dealurile Pohorje sau prin Alpii Iulieni, o mare parte din aceștia făcând parte din frumosul Parc Național Triglav. Există 49 de refugii montane diferite din care puteți alege, iar cei care optează să finalizeze întreaga drumeție vor escalada aproximativ 23 de munți în acest proces.

Calea John Muir, Scoția

Cunoscut drept „părintele parcurilor naționale” în SUA, pasiunea lui Muir pentru natură l-a determinat să înființeze Sierra Club, probabil cea mai importantă organizație de mediu din America, și să se asigure că Valea Yosemite a obținut statutul de zonă protejată.

Nu doar în Statele Unite Muir este comemorat. În Scoția natală a lui Muir, calea John Muir se întinde de la o coastă la alta, de la Helensburgh, pe Firth of Clyde, până la Dunbar, locul de naștere al lui Muir, pe Firth of Forth. Traseul de 215 kilometri durează aproximativ 10 zile, trecând prin Parcul Național Loch Lomond și Trossachs și prin unele dintre cele mai bucolice și mai puțin apreciate zone rurale din Scoția.

Defileul Vikos și Muntele Gamila, Zagoria, Grecia

Munții îndepărtați și frumoși din Zagoria sunt, fără îndoială, cel mai bine păstrat secret al Greciei. Ei oferă drumeții spectaculoase fără aglomerație. Punctul culminant este, fără îndoială, Defileul Vikos, care, potrivit Cărții Recordurilor Guinness, este cel mai adânc defileu din lume în raport cu lățimea sa.

Pe alocuri, stâncile sale se înalță la 1.350 de metri. Plimbați-vă prin albia sa uscată în timpul verii și fiți cu ochii în patru pentru a vedea exemplare rare de căprioare sălbatice care țopăie pe pereții stâncilor.

Munții Apuseni, România

Munții Apuseni din vestul României, care fac parte din lanțul mai larg al Carpaților, oferă o perspectivă asupra unei părți a Europei în care timpul încă se mișcă încet, iar modul de viață este impregnat de tradiție.

Mergând pe jos printre dealurile maiestuoase și pădurile aparent nesfârșite, puteți vedea șoimii pelerini, în timp ce urmele de lupi și urși bruni europeni indică prezența unora dintre cele mai evazive creaturi ale continentului. O companie organizează o drumeție de patru zile cu rachete de zăpadă prin regiune în timpul iernii, unde oaspeții se cazează la familii românești și primesc o primire locală adecvată, scrie CNN.

Camino Frances, Franța și Spania

Camino de Santiago este cel mai faimos traseu de pelerinaj din Europa și se termină la Santiago de Compostela, în regiunea Galicia din nord-vestul Spaniei. Aici se spune că sunt îngropate rămășițele apostolului Sfântul Iacob. În mod tradițional, pelerinii se îndreptau aici de la casele lor din toată Europa, dar acum călătorii au la dispoziție mai multe modalități de a parcurge traseul, fie că traversează Spania, fie că vin din Portugalia sau Franța.

Camino Frances este cea mai populară rută, începând din St. Jean, în Franța, înainte de a trece prin Pamplona și Leon pentru a ajunge la Santiago. Traseul complet poate dura șapte săptămâni. Ultimii 100 de kilometri, de la Sarria, pot fi parcurși în aproximativ șase sau șapte zile.

Alta Via Uno, Dolomiți, Italia

Dolomiții din Italia sunt unul dintre cele mai impresionante lanțuri de pe continent. Cei care sunt pregătiți pentru această provocare pot face o drumeție de la Dobbiaco, în nord, până la Belluno, în sud, o excursie de 120 de kilometri care durează nouă zile.

Traseul este pe stânci, în timp ce vârfuri zimțate acoperite de zăpadă se ridică în jur. Cabanele montane ospitaliere din regiune oferă locuri de cazare pentru odihnă și recuperare înainte de o nouă zi grea pe dealuri.

Merită să vă faceți timp pentru a explora împrejurimile Passo Falzarego, unde s-au purtat bătălii în timpul Primului Război Mondial. Unele secțiuni au cabluri pentru a-i ajuta pe drumeți să traverseze terenul dificil. Exploratorii vor trebui să fie în formă bună, dar este o experiență de neuitat.

Traseul panoramic Engadine, Elveția

Verile în Elveția sunt de vis pentru cei cărora le place să își pună cizmele și să pornească în aventură. Este un loc pentru o evadare adevărată din cotidian.

În timp ce multe trasee se îndreaptă spre munți, traseul panoramic Engadine este mai liniștit, ideal pentru începători sau pentru cei dornici de ceva mai puțin obositor. Traseul de 55 de kilometri din sud-estul țării începe în Zernez și trece prin sate tradiționale și lacuri strălucitoare, cu priveliști alpine spectaculoase la fiecare pas. Ibexul poate fi văzut adesea urcând la înălțime deasupra potecilor, care sunt bine semnalizate.

Tour du Mont Blanc, Franța, Italia și Elveția

Puține drumeții de mai multe zile din Europa stârnesc imaginația ca Tour du Mont Blanc. Această epopee acoperă 170 de kilometri în 11 zile și cuprinde trei țări - Franța, Italia și Elveția - urmând un traseu în jurul celui mai înalt munte din Europa de Vest.

Vestea bună este că lucrurile sunt extrem de bine organizate, cu fântâni de apă și refugii regulate la fiecare câțiva kilometri. Cu toate acestea, nu vă prezentați crezând că puteți să vă odihniți pur și simplu după o zi lungă de mers pe jos: cabanele și refugiile necesită rezervare în avans în timpul lunilor aglomerate de vară.

Drumeția în sens invers acelor de ceasornic din satul Les Houches oferă priveliști implacabile asupra Mont Blanc. Tour du Mont Blanc oferă îndrumare personalizată pentru a profita la maximum de excursie.

Traseul pescarilor Rota Vicentina, Portugalia

O rețea de trasee de o zi și de mai multe zile în regiunile Alentejo și Algarve din sudul Portugaliei, Rota Vicentina poate fi ușor de trecut cu vederea în favoarea senzațiilor montane din Europa Centrală. Însă traseul pescarilor, un traseu de 225 de kilometri care se desprinde de coasta atlantică, oferă o alternativă sălbatică și memorabilă.

Urmând rutele folosite de pescari pentru a avea acces la ocean, acest traseu își croiește drum de-a lungul unor poteci nisipoase și peste vârfuri înalte de stânci, doritorii fiind nevoiți să se lupte cu vântul și cu vremea schimbătoare. Răsplata vine sub forma apelor azurii și a priveliștilor imense, ca să nu mai vorbim de sentimentul de revigorare datorită întregului aer marin.

Traseul de drumeție Laugavegur, Islanda

Inaccesibil în timpul iernii, etericul traseu de drumeție Laugavegur Hiking Trail din Islanda se deschide între iulie și septembrie, atrăgând excursioniști consacrați din întreaga lume. Motivul? Peisajul său nu seamănă cu nimic altceva pe Pământ. Modelat de ghețari și de activitatea vulcanică neîncetată a țării, acesta este un loc în care este imposibil să nu te simți absolut infinitezimal.

Traseul de 55 de kilometri se parcurge cel mai bine în patru zile, pentru a avea timp să abordați terenul dificil și să admirați priveliștile. Printre punctele de atracție se numără scăldatul în izvoarele geotermale de la Landmannalaugar, admirarea pantelor colorate de la Brennisteinsalda și mersul pe jos peste valea luxuriantă de la Hvanngil.

Sunt disponibile șase cabane și locuri de campare adiacente, dar este recomandat să faceți o rezervare din timp sau să vă înscrieți pentru o aventură cu ghid, deoarece traseul poate fi foarte aglomerat.

Calea Sheep’s Head (Capului de oaie), Cork, Irlanda

Irlanda nu duce lipsă de priveliști luxuriante. Calea Sheep's Head, un traseu de 93 de kilometri în Cork, cuprinde unele dintre cele mai spectaculoase zone de coastă din ținut și din țară.

Pornind din orașul Bantry, traseul se îndreaptă spre peninsula Sheep's Head, cu vederi peste Atlanticul albastru aprins și furios spre peninsulele Beara și Mizen. Traseul propriu-zis durează șase zile, dar există opțiuni pentru a-l scurta sau pentru a opta pentru drumeții de o zi mai puțin solicitante dacă vremea devine cam neprietenoasă. Ceea ce, în această parte magică a lumii, se întâmplă adesea.

