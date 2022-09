Cel mai lung joc de Monopoly a durat 70 de zile

Chiar dacă mulți dintre noi cunosc intr-un fel anume jocul Monopoly, el ascunde o serie de curiozități la care nici nu ne-am fi gândit vreodată. În continuare vom prezenta o serie de curiozități despre cel care poartă denumirea de cel mai popular joc din lume - Monopoly, care cu siguranță vă vor fascina și vă vor ridica și mai mult interesul de a juca acest joc.

Cel mai scump joc de Monopoly realizat vreodată și vândut desigur a ajuns la valoarea de 120.000 € - realizat din pietre semiprețioase și cristale prețioase cu o bază metalică. Toți banii care au fost câștigați de pe urma vânzărilor acestui tip de joc au fost donați fundațiilor nonprofit.

Monopoly are și o zi în care este sărbătorit ca și cel mai popular joc, fiind considerată ziua de 7 aprilie și celebrată la nivel internațional.

In 2019, de ziua internațională a acestui joc, peste 32.000 de oameni au jucat în același timp Monopoly în cadrul site-ului de socializare Facebook. Cu această ocazie jocul a intrat și în cartea recordurilor Guiness, ca fiind cel mai jucat joc pe o rețea de socializare, în cadrul căruia au participat în același timp cei mai mulți jucători, mai mult de 32 de mii pe secundă.

Monopoly realizat din aur a fost cotat ca fiind cel mai scump joc de acest fel. El a intrat în cadrul obiectelor de valoare a muzeului American Finance, iar piesele sale sunt realizate din diamante. Valoarea integrală a jocului depășește suma de 2 milioane de dolari, având în vedere că numai zarurile sale sunt în valoare de peste 10 mii de dolari americani. Acestea sunt confecționate din mai mult de 42 de diamante, în total jocul cuprinzând peste 165 de pietre prețioase. Inițial cel mai valoros Monopoly din lume a putut fi admirat în cadrul muzeului Smithsonian.

Monopoly este disponibil ca si joc in 111 țări, în 43 de limbi cunoscute, fiind vândut în peste 275 de milioane de exemplare.

Cea mai lungă partidă de Monopoly din lume a durat 1680 ore, adică 70 de zile.

Foarte multe ediții speciale ale acestui joc au fost realizate după numeroase branduri, sporturi, echipe de sport, desene animate, showuri de televiziune actuale, iubite de oameni din toată lumea.

Personajul infractor din joc numit Jack the Jailbird este un personaj real, închis de către ofițerul real Edgar Mallory.

La o perioadă de câțiva ani se joacă Monopoly la nivel național în cadrul unui turneu ce are loc la nivel global. Acesta poartă denumirea de World Championship Tournament și a fost ținut în mai bine de zece țări distincte, dintre care amintim: Singapore, Statele Unite ale Americii, Irlanda, Italia, Noua Zeelanda, Marea Britanie, Hong Kong, Japonia, Olanda, cât și Spania.

Începând cu anul 1935 au fost în mod fictiv "construite" mai bine de 6 bilioane de căsuțe verzi și mai mult de 2.25 de bilioane hoteluri roșii. Actualmente se poate spune că mai mult de doua bilioane din populația planetei a jucat acest joc.

Jocul Monopoly are o tradiție de peste 78 de ani, iar inventatorul sau Charles Darrow s-a bazat pe harta străzilor Atlantic City inițial pentru a-l crea. Charles Darrow a realizat jocul cu ajutorul unor materiale din propria sa casa.

Povestea mai puțin știută despre Monopoly este că a fost creat și patentat de către Elizabeth Magie în 1903, o femeie progresistă pentru acele vremuri.

Serviciile Secrete din Anglia au folosit în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial peste doua jocuri de Monopoly, în special pentru dezvoltarea strategiilor secrete.

În 1978, în cadrul catalogului de Crăciun al firmei Neiman Marcus se găsea pus la vânzare un joc Monopoly realizat în întregime din ciocolată, având valoarea de 600$.

Monopoly a câștigat premiul de "Cel mai bun joc pe mobil" în 2008, atunci când a avut loc ediția de Monopoly Aici și Acum pe aplicațiile de telefon. Premiul a fost acordat în cadrul Mobile Excellence Awards.

În 2009, Monopoly a câștigat premiul - Cel mai bun joc de zaruri, în cadrul competiției Monopoly Classic in iPhone, de la Best App Ever Awards.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News