Cea mai simplă mască pe bază de dovleac. După 20 de minute, tenul îți va mulțumi. Secrete de la Mirela Vescan și Thea Haimovitz / video

Dovleacul este o "vedetă" a toamnei datorită sărbătorii de Halloween și datorită aspectului său generos, practic nu ai cum să-l ratezi în piețe, este frumos colorat într-o mare varietate de tonuri portocalii iar mărimea lui variază, de la câteva sute de grame până la câteva sute de kilograme.

Dovleacul conține vitamina C, dar mai ales beta caroten, un precursor excepțional al vitaminei A care duce la eliminare aspectului ofilit și fără vitalitate al pielii, ridurile fine (primele riduri).

Dacă pielea este aspră, dovleacul aplicat de unul singur sau în combinație cu alte ingrediente face miracole, netezește vizibil pielea, susține producția de colagen.



Cum folosim dovleacul acasă:



Măști faciale



Masca de dovleac diminuează petele pigmentare și oferă luminozitate tenului



Cea mai simplă mască pe bază de dovleac: dovleac ras foarte fin amestecat cu miere și chefir, timp de preparare 2-3 minute, se aplică pe ten 20 de minute sau se poate aștepta până se usucă și se îndepărtează cu mișcări de masaj.

Piure de dovleac, miere organică și chefir



1: Curățăm bine pielea

2: Amestecă, într-un castron, piure de dovleac, miere organică și chefir. Dacă folosiți un dovleac proaspăt, îndepărtați semințele. Se amestecă până la o pulpă cremoasă cu miere și chefir

3: Aplicăm masca pe ten. Merge aplicată și pe zona ochilor



Se lasă să acționeze 30 minute



Pentru că această mască are miere, este de preferat să îndepărtăm masca la duș.

Cuburile congelate din dovleac pot fi folosite atât pentru față, cât și pentru zonele picioarelor atunci când există o probleme vasculare și pielea gambelor cere o atenție suplimentară din cauze disconfortului.



Uleiul de dovleac presat la rece este un foarte bun antioxidant, un tratament ideal pentru pielea atacată de radicalii liberi.



Dacă introducem dovleacul în rutina de îngrijire a pielii, în acest sezon, trecerea spre anotimpul rece este foarte bine suportată de piele. De asemenea, dovleacul trebuie consumat și ca aliment, ne spun Mirela Vescan și Thea Haimovitz.

Vezi mai multe despre puterea dovleacului în emisiunea Mi-Th influencer, de pe DC News și Spectacola, cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz:

VEZI ȘI: Castanele îți vor salva tenul. Mirela Vescan și Thea Haimovitz vin cu secretele unei măști la care să adaugi două elemente simple din bucătărie

Castanele fac minuni pentru ten. Le cunoaștem din copilărie, le adunam din parcuri și ne jucam cu ele fără să știm ceva despre valoarea sau diversitatea lor, castanele sunt foarte cunoscute, dar cumva uitate. Când am descoperit castanele comestibile, le-am savurat și le-am pus pe lista delicateselor. Castanele sunt și o delicatesă farmaceutică, sunt hemostatice, conțin vitamina C, deci sunt antioxidante și cresc imunitatea organismului, conțin vitamina B care este foarte bună pentru sistemul nervos, conțin fibre care sunt ajută digestia și mai conțin minerale care mențin densitatea osoasă cum ar fi cupru și magneziu. Castanele sunt folosite în cosmetică pentru că sunt calmante. Produsele cosmetice care conțin castane sunt bune pentru tenul care are leziuni vasculare la nivel periferic sau mai pe scurt... cuperoză. Acasă putem să facem singuri o mască din piure de castane fierte la care se mai poate adăuga puțină miere sau puțin chefir de calitate bună sau pudră de rozmarin, cimbru, brusture. Măștile care conțin piure de castane sunt hrănitoare pentru tenul mai obosit, sunt calmante, cresc imunitatea pielii. Vezi aici continuarea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News