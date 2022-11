Castanele îți vor salva tenul. Mirela Vescan și Thea Haimovitz vin cu secretele unei măști la care să adaugi două elemente simple din bucătărie / video

Castanele fac minuni pentru ten. Le cunoaștem din copilărie, le adunam din parcuri și ne jucam cu ele fără să știm ceva despre valoarea sau diversitatea lor, castanele sunt foarte cunoscute, dar cumva uitate. Când am descoperit castanele comestibile, le-am savurat și le-am pus pe lista delicateselor. Castanele sunt și o delicatesă farmaceutică, sunt hemostatice, conțin vitamina C, deci sunt antioxidante și cresc imunitatea organismului, conțin vitamina B care este foarte bună pentru sistemul nervos, conțin fibre care sunt ajută digestia și mai conțin minerale care mențin densitatea osoasă cum ar fi cupru și magneziu. Castanele sunt folosite în cosmetică pentru că sunt calmante. Produsele cosmetice care conțin castane sunt bune pentru tenul care are leziuni vasculare la nivel periferic sau mai pe scurt... cuperoză. Acasă putem să facem singuri o mască din piure de castane fierte la care se mai poate adăuga puțină miere sau puțin chefir de calitate bună sau pudră de rozmarin, cimbru, brusture. Măștile care conțin piure de castane sunt hrănitoare pentru tenul mai obosit, sunt calmante, cresc imunitatea pielii.

Castana în 3 cuvinte: hrănește-hrănește-hrănește



Extractul de castană ingerat este un stimulator minunat pentru memorie.



Gelurile de duș, șampoanele și balsamul pentru păr care conțin castane, revitalizează și energizează pielea și scalpul, părul devine mai viguros în timp record. Trebuie totuși să se verifice dacă există alergii la nuci înainte de a folosi frecvent produse și măști pe bază de castane.



Exista 2 tipuri principale de castane: cele comestibile și cele "citadine" care nu se mănâncă, sunt decorative și sunt de găsit cam în toată emisfera nordică.



Frunzele de castan dulce și coaja castanelor dulci se usucă și se fac pudră. Obținem, în acest fel, un ingredient minunat pentru măști cosmetice. Un studiu științific spaniol-portughez a demonstrat proprietățile decoctului (ceai fiert 3-5 minute) și a infuziei de flori de castan: plin de flavonoide cu o activitate antioxidantă extraordinară.



Clar castanul dulce este… dulce, dar verișorul său de gradul 1, castanul comun-citadin, are și el beneficii extraordinare pentru cosmetică și medicină.

Se coc castanele în cuptor, exact ca la rețeta de piure de castane.



Castanul comun este mult mai cunoscut decât castanul dulce atunci când vine vorba despre beneficiile pe care le oferă pentru că absolut toate părțile copacului au ceva de oferit.



Absolut tot ce ține de acest castan comun poate fi folosit pentru uz extern. Absolut tot castanul comun este o dermato-farmacie întreagă de compuși dermatocosmetici, toti utili și toti esențiali.

Scoarța copacului conține saponime (antiinflamatoare) și alantoină.Frunzele conțin quercitină și aceleași ingrediente care se găsesc în scoarța copacului.



Din semințele castanului comun se extrage ulei gras plin de antioxidanți



Semințele sunt foarte bogate în flavonoide. Frunze - asemănătoare cu scoarța, frunzele sunt bogate în compuși similari. În frunze se găsesc și derivați de quercetină și kaempferol.



Castanul comun este folosit în tratamentul varicelor, cuperozei și acneei. În medicină, castanul comun îmbunătățește circulația deficitară, se administrează în omprimate pe cale orală. În schimb, efectele uriașe sunt date de gelurile pe bază de castan comun pentru flebite, varice, acnee rozacea și cuperoză.



Guillaume & Padioleau, 1994, a scris despre ce face, de fapt, un tratament cu extract de castan comun: duce la creșterea presiunii fluxului de sânge. Se menționează ca extractul de castane comun duce la întărirea țesutului conjunctiv din jurul sistemului de vase de sânge capilare și astfel repară circulația sangvină sau o îmbunătățește, spun specialistele noastre Mirela Vescan și Thea Haimovitz.

