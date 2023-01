Ce spune Daniel Nuță, actorul care l-a jucat pe Vlad Țepeș în „Ascensiunea Imperiilor: Otomanii”, despre rol: S-a pus o presiune pe mine

Actorul Daniel Nuță a ajuns în atenția publicului după ce a apărut în rolul lui Vlad Țepeș n serialul „Egregora: Comoara Pierdută” și, mai nou, după ce a jucat același rol în serialul „Ascensiunea Imperiilor: Otomanii”. În vârstă de doar 29 de ani, Daniel Nuță se poate mândri deja cu un rol important într-un serial internațional de mare succes, iar despre acest lucru a vorbit pentru Click.

„Lumea a început să vorbească despre mine şi pentru că acest produs este unul distribuit internaţional, iar eu interpretez un personaj important, pe care toată lumea îl ştie. Şi, bineînţeles, că s-a pus o presiune pe mine, iar eu am simţit-o de la început...

La nivel internațional reprezint România, pe Vlad Țepeș, pe care toată lumea îl știe și despre toată lumea își dă cu părerea“, a spus actorul.

Cum l-a portretizat Daniel Nuță pe Vlad Țepeș

„Mulţi spun că era mai dur, de ce zâmbesc prea mult în acest rol... Până la urmă, este o portretizare, şi aşa am hotărât împreună cu regizorul.

Mi s-a confirmat că e un personaj complex şi am creat cea mai bună versiune a lui Vlad într-o versiune cinematografică. Doamne ajută dacă oamenilor le-a plăcut, eu nu pot decât să mă bucur şi să mulţumesc stelelor că m-au adus în poziţia asta şi am reuşit să fac ceea ce mi-am propus.

Foarte multe informaţii le aveam deja, pentru că acasă am un raft plin numai cu cărţi cu şi despre Vlad Ţepeş. Cât am stat în Istanbul, am lucrat pe text. M-am inspirat şi de la alţi actori care l-au jucat înainte. Am construit în jurul lui Vlad această imagine din toate resursele. Camera mea de acolo era ca un centru de lucru: cu poze şi cu informaţii lipite pe pereţi“, a mai spus actorul.

