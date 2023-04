Ce semnificaţie au Deniile din Săptămâna Mare. Programul slujbelor

Deniile se sărbătoresc în Săptămâna Mare. Acestea au loc începând cu seara în care sunt Floriile – 9 aprilie, până în Vinerea Mare – 13 aprilie, atunci când se cântă Prohodul Domnului. Cuvântul „denie” provine de la slavonescul „vedenie” și se referă la priveghere sau slujbă nocturnă. Postul Paștelui a început deja, încă din data de 27 februarie și se încheie pe 15 aprilie, mai exact, în noaptea de Înviere a Domnului.

Deniile din ultima săptămână a Postului sunt slujbele la care pot participa credincioșii. De la un an la altul, un număr foarte mare de persoane sunt prezente la acestea. Ele se săvârșesc începând cu seara Floriilor, așadar, în Duminica a șasea a postului, până vineri seară inclusiv.

Cele mai importante denii sunt cele de joi și vineri seară, cunoscute sub denumirea de denia mică, respectiv, cea mare. Sufletele creștinilor pot fi curățate de păcate prin simpla participare la aceste slujbe.

Programul din Săptămâna Mare

Săptămâna Sfintelor Pătimiri sau Săptămâna Mare începe cu data de 10 aprilie 2023 și este cea mai profundă perioadă din anul bisericesc. Începe cu Denia din Sfânta Mare Luni și se termină cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia din Sfânta și Marea Sâmbătă.

Luni și marti au citirile din Sfintele Evanghelii, începând cu ora 08:00. La ora 10:00 are loc Liturghia Darurilor înainte sfințite, respectiv, la ora 17:00 are loc Denia. Miercuri, citirile încep tot la ora 08:00. La ora 10:00 are loc Liturghia Darurilor înainte sfințite, iar programul continuă cu Sfântul Maslu (11:45) și Denie (17:00).

Joia, ceasurile încep la 07:00, continuând cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia (09:00) și Denia celor 12 Sf. Evanghelii (17:00). Vineri, Ceasurile Împărătești încep la 07:00, iar programul continuă cu Vecernia cu scoaterea Sf. Epitaf (09:00) și Denia Prohodului Domnului (17:00). Sâmbătă, ceasurile încep la 07:00, continuând cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia (09:00) și Slujba Învierii Domnului (00:00).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News