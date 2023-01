Ce mai fac actorii din La Bloc? Nelu Curcă şi Costel au rupt legătura, doar Nea Popa şi Americanu' îşi mai vorbesc

Serialul „La bloc” a fost unul cu totul special şi extrem de apreciat de public. Nu a fost telenovelă, dar a avut un succes uriaș, comparabil cu cel al sitcomului Married with children cu personajul Al Bundy în prim plan. Între timp, actorii au ales drumuri diferite iar astăzi au profesii care nu mai ţin de scenă şi decoruri, mai puţin Dragoş Moştenescu care încă mai cochetează cu lumea teatrului şi a filmului.

Nelu a luat calea celor sfinte

Nelu Curcă a fost protagonistul din serialul La Bloc. A renunțat la televiziunie și, implicit, la actorie. Actorul Mihai Coadă trăiește mai mult la Mănăstirea Turnu din județul Prahova. Acesta a explicat cum a intrat în serial și că nu a fost foarte convins la început: „Am intrat greu în serial, am tot refuzat să mă duc la casting, ei au tot insistat. Dumnezeu mi-a dat gândul că prea insistă şi să mă duc că e un semn. Făcuseră un episod pilot cu altcineva şi nu i-a plăcut lui Adrian Sârbu, directorul PRO TV de atunci, şi au vrut să caute un actor din provincie, o altfel de tipologie. M-au văzut într-o piesă şi m-au plăcut. Nu mai păstrez legătura cu nimeni din serial pentru că eu am mersul meu duhovnicesc şi ei n-au avut tangenţe cu asta. Din păcate, lucrurile s-au schimbat pe parcurs, au plecat o parte din colegi la Kanal D şi eu am rămas cu o echipă nouă, care nu mi-a plăcut, nu eram în largul meu. În meseria asta e uzura foarte mare, slăbeşte memoria, vederea, vocea îţi e afectată, având roluri multe în teatru. N-am făcut un control, dar e posibil să fi avut nişte noduli pe coarda vocală. Mă resimţeam după fiecare spectacol şi mă durea în gât. M-am decis să ies la pensie, a mai spus actorul, care a refuzat nişte roluri din cauza limbajului, deşi i s-a explicat că asta se cere”, a mai spus actorul pentru wowbiz.ro

Nea Costel s-a mutat cu familia în Londra

Dragoş Moştenescu a plecat în Marea Britanie, însă nu se bucură nici pe departe de succesul din România. Acesta a povestit în nenumărate interviuri ce planuri are pentru o relansare în forţă în faţa publicului englezesc. "Costel Jurcă" a lansat în pandemie un serial despre familie. „Sunt plecat de aproape 5 ani şi locuim în Londra. Am adus şi familia, cu căţel cu tot. Nu trebuie să fii genial ca să îţi vină ideea, când stai în casă ca toţi ceilalţi şi nu poţi să produci decât pentru online. Este o mini serie numită “THE MOs (Moşteneştii)” despre o familie mare – a mea – ce trăieşte cu toţi membrii ei în casă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână”, a declarat Dragoş Moştenescu, pe un post de televiziune, în urmă cu doi ani.

Nea Popa a rămas prieten cu Americanu'

Tudorel Filimon a oferit un interviu amplu, în care a vorbit despre experiența „La Bloc”. „Nu mă mai scoate nimeni din nea Popa! Ba chiar am ajuns ca cei mai mici să-mi spună bunicul Popa. Nu mă supără nimic din astea, nici nu se pune problema, fiindcă îmi arată ce influență a putut avea primul sitcom românesc”, mărturiseşte actorul într-un interviu pentru libertatea.roTudorel Filimon are trei copii și a devenit și bunic.

Singurul cu care s-a mai văzut a fost Emil Mitrache, zis și Americanul. „Mai vorbesc cu Americanul, cu actorul Emil Mitrache. M-am revăzut cu el. Din câte știu încă este ghid turistic, preia turiștii de la aeroport, îi cazează, le arată România, cred că este obositor, dar lui îi place”.

Americanu' e ghid turistic

Emil Mitrache a fost taximetrist și, acum, e ghid turistic. În pandemie spune că i-a fost foarte greu. „Taximetrie am mai făcut puțin, dar nu mai merită. Îți trebuie o mașină care să meargă pe gaz, să consume puțin, eu nu am mașina potrivită pentru așa ceva. În rest, asigurări, mediator, teatru, taximetrie şi cine ştie ce mai vine. O ajut pe soţie, facem şi brăţări, bijuterii. Îmi place să gătesc. Am fost şi bonă, de 10 ani de când au apărut copiii”, povestea in trecut Americanu' despre meseriile pe care le-a avut de cand a disparut de pe micul ecran, potrivit ciao.ro.

Atunci când programul îi permite, Emil Mitrache mai joacă și în piese de teatru. „Avem o ţară frumoasă şi este păcat să nu o vadă şi alţii. Mă recunosc de multe ori turiştii şi îşi doresc să facă câte o poză cu mine şi facem. Apoi pleacă mai departe. Mie mi-a plăcut să comunic cu oamenii şi îmi place că sunt mereu alţii şi sunt foarte curioşi”, a mai spus Emil Mitrache pentru sursa citată.

