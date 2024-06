Ce face Neti Sandu când astrele îi arată că o persoană dragă este în pericol: "Nu ai voie să spui. Chiar dacă e o iminență de moarte!"

"De multe ori, sunt într-o pasă proastă și le spun: "Trebuie să ai răbdare! A intrat Marte în Balanță, iar tu ești Balanță! Nu are cum să fie bine! E un moment de criză, dar trece!" Nu e voie să spui! Orice carte de astrologie începe că așa ceva, că nu ai voie să spui ceva rău! Omul poate schimba. Chiar dacă e o iminență de moarte sau de accident, omul își poate schimba atitudinea interioară!

Dacă eu îți spun că o să mori și ești o fire slabă, o să crezi că nu se mai poate face nimic! Ba da, se poate! Am avut răbdare să treacă momentul, știu să mă dozez! (n.r. când vede ceva despre ea) Am și momente de criză când mă enervez rău și nu mai contează, dar nu în clipe foarte importante! Dacă știu că urmează o perioadă grea, am grijă să nu fac lucruri riscante, dar nu pot să zic că îmi ghidez viața după asta!", a declarat Neti Sandu, potrivit ego.ro.

"Știu în fiecare clipă unde sunt planetele"

"Trăiesc normal, dar știu în fiecare clipă unde sunt planetele! Scriu zilnic și am harta în fața. Știu că astăzi, spre exemplu, Luna este până la prânz în Taur și după intră în Gemeni, adică prima parte a zilei este mai așezată, a doua este cu zăpăceală! (…) Scriu în fiecare zi, șterg cu guma și pun următoarele mutări, ca la șah! Toată harta este scrisă cu un creion ca să pot să șterg. Nu am cum altfel să fac o prognoză, nu o fac din cap, o fac uitându-mă pe hartă, e mai ușor așa!", a mai spus aceasta.

Vezi și: Ce dietă ține Neti Sandu: "Este baza mea. Asta mănânc zilnic"

Cum a ajuns Neti Sandu să lucreze la PRO TV

"Eu eram cu George Mihăiță, la PRO FM, și cei care m-au chemat mă știau de acolo. Mi s-a spus că s-a format o echipă TV care va intra la un matinal și că mă cheamă domnul Florin Călinescu. Am venit și mi-au zis: "Gata, trebuie să zici horoscopul și atât!". Eu nu am dat probe. Am venit după un an de zile în care ei repetau la perete, iar pe mine m-au chemat cu două săptămâni înainte de a începe emisiunea și au zis: "Gata, asta a fost!". Așa a fost castingul meu: prezentat și rămas", povestea Neti Sandu, în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro.

"Îmi era groază"

"Sinceră să fiu, nu am avut curaj de la început. Cei de aici îmi ziceau: "Hai, vino și semnează contractul!", dar mie îmi era frică, pentru că eram în vârstă, comparativ cu echipa formată din tineri de 18 ani (eu aveam 38). Mă gândeam că nu au cum să mă păstreze. Îmi era groază să renunț la munca mea, care avea o continuitate, mi s-a părut că e o aventură în necunoscut și am amânat 6 luni până să am curajul să semnez contractul", a mai povestea vedeta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News