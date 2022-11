Ce este bronșiolita? Dorobăț și Marinescu: Nu este o boală ușoară!

Bronșiolita este o infecție pulmonară comună la copiii mici și sugari. Bronșiolita provoacă inflamație și congestie în căile respiratorii mici (bronhiole) ale plămânului. Bronșiolita este aproape întotdeauna cauzată de un virus.

De obicei, sezonul de vârf pentru bronșiolită este în timpul lunilor de iarnă.

Bronșiolita, cauze

Bronșiolita începe cu simptome similare cu cele ale unei răceli comune, dar apoi progresează la tuse, respirație șuierătoare și, uneori, dificultăți de respirație. Simptomele bronșiolitei pot dura câteva zile până la săptămâni. Bronșiolita apare atunci când un virus infectează bronhiolele, care sunt cele mai mici căi respiratorii din plămâni.

Infecția face ca bronhiolele să se umfle și să se inflameze. Mucusul se colectează în aceste căi respiratorii, ceea ce face dificilă curgerea liberă a aerului în și din plămâni. Cele mai multe cazuri de bronșiolită sunt cauzate de virusul șincițial respirator (RSV). RSV este un virus comun care infectează aproape fiecare copil până la vârsta de 2 ani.

Focarele de infecție cu RSV apar în fiecare iarnă, iar indivizii pot fi reinfectați, deoarece infecția anterioară nu pare să provoace imunitate de durată. Bronșiolita poate fi, de asemenea, cauzată de alte virusuri, inclusiv cele care provoacă gripa sau răceala obișnuită, notează Mayo Clinic.

Prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi, a explicat în exclusivitate pentru DC Medical ce este, de fapt, bronșiolita.

”Bronșiolita nu este o boală ușoară. Este una din formele grave de afectare respiratorie care apare, în special la nou-născuți, în special în primele trei luni de viață, dar și după. Bronșiolita, cel mai frecvent, în acest sezon, este dată de afectare virală peste care apar suprainfecții bacteriene.

În această perioadă virusul scincițial respirator la copil, virusul gripal, sau cel mai frecvent afectare pulmonară. Pe această afectare pulmonară, suprainfecția bacteriană determină o afectare a bronșiilor mici, a ultimilor terminații ale bronșiilor, care determină ca urmare insuficiență respiratorie acută la copil. Virozele netratate la timp pot determina complicații, adică agravare prin suprainfecții bacteriene care determină din punct de vedere clinic această manifestare de bronșiolită.

În formele grave se ajunge la bronșiolită. Bronșiolita este manifestarea gravă a unei infecții la nivel pulmonar”, a explicat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist, în exclusivitate pentru DC Medical.

Bronșiolita, simptome

Simptomele pentru bronșiolită sunt asemănătoare virozelor, însă există o mișcare specifică a nasului în cazul bronșiolitei. În primele zile, semnele și simptomele bronșiolitei sunt similare cu cele ale unei răceli:

- Guturai

- Nas înfundat

- Tuse

- Febră ușoară (nu întotdeauna prezentă)

- După aceasta, poate exista o săptămână sau mai mult de dificultăți de respirație sau un zgomot fluierat atunci când copilul respiră (respirație șuierătoare).

- Mulți sugari au, de asemenea, o infecție a urechii (otita medie).

”Copilul respiră greu și foarte des, are o mișcare caracteristică a aripilor nasului, ”bătăi ale aripilor nasului”, are pulsul mărit. În forme care sunt în curs de agravare apare răceală la extremități, adică la mâini și picioare.

Câteodată apare și colorația cianotică în jurul gurii și a nasului mergând până la necesitatea internării copilului în terapie intensivă și suport respirator în formele cele mai grave, amenințătoare de viață”, a mai spus medicul Carmen Dorobăț.

Sfatul pentru această perioadă de timp este ca, în special, copilul de sub un an în momentul în care devine febril, când refuză alimentația, când părintele observă că nu mai are chef să se joace să se prezinte la medic astfel încât să nu se ajungă la complicații. Bronșiolita reprezintă o lipsă de tratament sau un tratament incorect al unei infecții respiratorii preexistente.

