Ce citea Mutu la Chelsea: Caracterul universal al operei ajungea până în vestiarul acela

"Se mai citeşte Dostoievski azi, am fost întrebat? Am spus că se citeşte mai multe decât majoritatea scriitorilor contemporani. Pentru că este un nume uriaş, descoperit şi redescoperit de fiecare generaţie. A acumulat un număr uriaş de cititori în timp", a spus Daniel Cristea-Enache.

"Ca să fac o glumă, Mutu citea Dostoievski când era la Chelsea. L-am întrebat atunci ce citeşte şi mi-a zis că Dostoievski. Şi era adevărat. Caracterul universal al lui Dostoievski, al operei lui, mergea până în vestiarul lui Chelsea", a declarat Flaviu Predescu în emisiunea De Ce Citim, de la DC NEWS.

Adrian Mutu, fostul număr 10 al naţionalei României, a povestit într-un podcast despre influenţa negativă a tatălui său în cariera de fotbalist.

"Tata a venit la meciuri până la un moment dat. Fiind critic de profesie, nu doar cu mine, la un moment dat nu mai puteam să joc. Veneam acasă şi niciodată nu făceam nimic bun. În tot campionatul aveam vreo 72 de goluri în 15 meciuri. Vă daţi seama câte goluri dădeam pe meci? E drept că aveam şi o echipă foarte bună, grupa mea de la FC Argeş a fost de trei ori campioană naţională, băteam cam pe toată lumea. Mulţi dintre colegii mei de atunci au jucat în Liga 1 şi chiar la naţională. Dar tata nu era niciodată mulţumit, ba că nu fac aia, ba că nu fac aia. Şi nu am mai putut să joc la un moment dat. I-am şi zis antrenorului la un moment dat că eu nu mai joc dacă vine tata la meci.

Şi atunci a venit mama şi lucrurile s-au rezolvat. A trecut vreun an, mi-am revenit psihologic, şi abia apoi tata a venit la stadion cu o altă abordare. Aveam 15 ani, făcusem pasul către echipa mare a lui FC Argeş, eram în lotul lărgit. Şi lucrurile s-au schimbat încet, încet!", a spus Adrian Mutu în podcastul lui Codin Maticiuc.

Mutu, sfat pentru tineri după episodul de la Chelsea

„Celor tineri le spun să nu facă ce am făcut eu, ci să învețe din ce am făcut eu. Nu oricine se ridică înapoi și are succes.

La Chelsea a început adevărata faimă a mea. Transferul acela și suma de 23 de milioane m-au făcut cel mai scump transfer al unui român. Londra, New York și Paris sunt orașe grele și periculoase pentru un adolescent. Te fac să te pierzi, dacă nu ești educat.

Aveam 23 de ani și eram recent divorțat. Nu treceam printr-o perioadă extraordinară pe plan emoțional. Aveam un salariu în jur de 4 milioane de dolari pe an, așa că începi să-ți iei zborul și să nu rămâi cu picioarele pe pământ.

Eu nu am fost pregătit și educat pentru succes. Faima și banii m-au luat prin surprindere. Nu aveam pe nimeni lângă mine să gestionez totul. Inevitabil a venit căderea. Am suferit foarte tare", a declarat Mutu într-un alt podcast din 2021, conform GSP.

