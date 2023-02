Scrisoarea lăsată de Bogdan Socol, cu doar câteva zile înainte de a muri: "Nu este o moarte bună, naturală"

“Se încheie un capitol major al existenței mele. Tristă sau cum o mai fi ea, asta e realitatea. Sunt în fața unei morți. A uneia din propriile mele morți. Pentru că mai bine de două decenii, asta a fost viața mea, căreia i-am dedicat tot ce am avut mai bun. Nu este o moarte bună, naturală, ci cauzată de unele forțe din exteriorul meu”, a scris Bogdan Socol pe blogul personal.

"Conjunctura m-a împins spre un asemenea pas. Cineva îmi spunea că, dacă aș fi fost într-o altă țară, mai civilizată, unde valorile sunt apreciate cu adevărat, nu marginalizate, dacă mi s-ar fi închis cumva vreo ușă, alte zece mi s-ar fi deschis instantaneu. Aici, am bătut la mai multe uși, dar fără zgomot, doar întrebând timid cumva dacă nu ar fi nevoie cumva și de experiența mea sau de serviciile mele. Am scris chiar unor directori și oameni cu putere mare de decizie, dar fie mi s-a răspuns evaziv, fie nu am primit vreo replică. Ca să il parafrazez pe Isus, spunând că mai ușor va fi cămilei să treacă prin urechile acului decât mie să mai comentez fotbal la TV”, a mai scris jurnalistul.

"Voi dispărea din peisaj"

Bogdan Socol își dorea să devină comentator sportiv și a ajuns cunoscut publicului din România comentând meciuri de fotbal și rugby la posturile Digi Sport, de unde, în 2017 a plecat, în urma unor divergențe. Acesta a anunțat în ultima sa postare că dorește ca plecarea sa din presa sportivă să nu fie percepută dramatică și că va dispărea din peisaj:

"Chiar dacă nu este ieșirea pe care mi-o doream și, în mod clar, nu atât de rapid, totuși ies cu demnitate și capul sus pentru ca "am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința". Nu vreau ca această scrisoare de despărțire de presa sportivă să aibă accente dramatice, pentru că viața merge înainte. Am vrut doar să îi anunț pe toți cei care au fost alături de mine de-a lungul carierei că, pentru o perioadă mai mare sau mai mică, voi dispărea din peisaj și să le mulțumesc pentru mesajele lor de încurajare", a scris Bogdan Socol.

Conform GSP.ro, Bogdan Socol a murit în timp ce înota într-un lac îngheţat, din cauza unui şoc hipotermic. Acesta ar fi înotat în apa rece, a intrat sub stratul de gheaţă, dar nu a mai reuşit să găsească ieşirea la suprafaţă. Jurnalistul Bogdan Socol s-a pregătit constant în condiţii extreme în ultima perioadă, de multe ori singur, deşi specialiştii îl avertizaseră să nu se mai aventureze pe cont propriu.

