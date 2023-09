CCR a amânat sesizarea USR și Forța Dreptei pe legea de modificare a OG privind transporturile până pe 2 noiembrie

Curtea Constituţională a României a anunțat, miercuri, că a amânat pentru 2 noiembrie, sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei în legătură cu Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 27/2011 privind transporturile rutiere.

43 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și 13 deputați neafiliați, aparținând formațiunii Forța Dreptei, au atacat la Curtea Constituţională legea prin care este amânată liberalizarea reală a transportului rutier de persoane şi sunt apărate ”interesele mafiei protejate politic”.



”De peste 10 ani, PSD şi PNL au tot prelungit programul de transport şi licenţele 'băieţilor deştepţi' care oferă românilor autobuze vechi, poluante, adevărate sicrie pe roţi. Ultima prelungire, dată în 2019 de Ministerul Transporturilor condus de Răzvan Cuc de la PSD, a fost desfiinţată de Consiliul Concurenţei în 2021.

Atunci, Consiliul Concurenţei a stabilit şi paşii concreţi pe care trebuia să îi facă Ministerul Transporturilor pentru a deschide complet piaţa, cu interdicţie fermă ca programul de transport să fie prelungit după data de 30 iunie 2023", susţineau reprezentanţii celor două formaţiuni, scrie Agerpres.



Parlamentarii USR şi Forţa Dreptei au atacat la Curtea Constituţională legea, invocând cinci încălcări ale prevederilor constituţionale. Printre acestea: încălcarea principiului libertăţii economice, încălcarea principiului egalităţii în drepturi şi încălcarea obligaţiei statului de protecţie a libertăţii comerţului şi a concurenţei loiale.



”Dacă am fi liberalizat aşa cum trebuie, aşa cum au făcut cei din Franţa şi din Germania, am fi avut autobuze de o altă calitate, preţul biletelor ar fi fost mult mai mic şi am fi avut mai mulţi bani la buget.

În Germania, concret, au liberalizat piaţa în 2012 şi până în 2015 a crescut numărul călătorilor de la 3 milioane la 23 de milioane. În Franţa, au liberalizat piaţa în 2015 şi numărul călătorilor a crescut de la 0,8 milioane la 11,3 milioane de persoane. Liberalizarea ar fi însemnat bani la buget şi în România. Din păcate, sectorul transportului de călători terestru aduce, în momentul de faţă, doar 710 milioane de lei, foarte puţin faţă de ceea ce ar fi putut să aducă”, susţinea deputatul USR Viorel Băltăreţu.

