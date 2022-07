Cazul fetiței de 9 ani ucise. Se juca cu sora ei când a fost înjunghiată de un bărbat care voia bani de la mama ei

O fetiță de nouă ani a fost înjunghiată mortal în fața surorii ei mai mici în timp ce se jucau cu un cerc de hula-hoop pe stradă. Lilia Valutyte se afla cu sora ei de cinci ani în fața unei cafenele unde lucra mama lor când a fost atacată cu un cuțit. Doi bărbați au fost arestați și interogați cu privire la atac, după ce poliția a percheziționat o casă din Boston, Lincs.

S-a spus că o linie de anchetă se concentrează pe afirmațiile conform cărora atacatorul credea că mama Liliei, Lina, o șefă a unei agenții de recrutare, îi datora bani pentru schimburile de tură din fabrică.

Mama micuței a văzut momentul când aceasta a fost înjunghiată

Mama fetelor, lituanianca Lina lucra la doar 10 metri distanță și-și urmărea fetele de la fereastra cafenelei. Ea a fost prima care s-a grăbit în ajutorul fiicei sale căzută pe sstradă, care găzduiește și firme juridice și de contabilitate, saloane cosmetice și restaurante.

Un localnic a spus: „Mama ei avea o afacere înăuntru. Ea lucra de la un birou pe laptopul ei de câteva luni. Este doar o stradă liniștită, așa că le-a lăsat să se joace afară. Cred că aveau un cerc hula-hoop și un cărucior pentru păpuși. Sunt sigur că ea era înăuntru.”

Un alt localnic care cunoaște familia extrem de bine a spus: ”Este îngrozitor. Am vorbit cu Lilia ieri la ora 16 și mi-a spus: ”La revedere, ne vedem mâine””.

Un alt prieten de familie a spus pentru The Sun: „Aceasta este doar o glumă bolnavă. Era atât de mică. I-am tuns părul cu câteva zile în urmă. Nu a mai rămas umanitate în acest loc.”

Identitatea victimei a fost inițial păstrată secretă de poliție

Vorbind cu reporterii de la fața locului în ziua crimei, superintendentul șef Kate Anderson a descris moartea copilului de nouă ani drept o ”tragedie totală”.

Andreson a declarat: ”O fetiță de nouă ani a murit din cauza a ceea ce credem că este rezultatul unei răni prin înjunghiere, scrie The Sun. Am arestat două persoane în legătură cu crima. Credem că acesta este un incident izolat și ancheta, de aceea am angajat o serie de resurse pentru această investigație”.

Superintendentul șef a adăugat că un ”număr mare de detectivi specialiști” au fost chemați pentru a ajuta la anchetă, deși polițiștii ”nu sunt încă în măsură să numească victima”. Refuzând să confirme naționalitatea familiei victimei, Anderson a spus: ”În acest moment, respectăm dorințele familiei, fără a-i dezvălui identitatea”.

De asemenea, ofițerul superior a refuzat să comenteze dacă cei arestați sunt adulți sau minori și nu a confirmat despre ce infracțiune au fost reținuți sub suspiciunea lor.

Localnicii și-au exprimat condoleanțele

Localnicii s-au arătat întristați și-au exprimat oroarea față de ”cea mai șocantă tragedie care s-a întâmplat vreodată în orașul lor”, mulți locuitori lăsând flori în apropierea locului crimei. Pe un buchet de trandafiri roz rămas în apropiere scria: ”Îmi pare rău că această lume crudă ți-a luat viața, fată frumoasă. Fie ca tu să fii în brațele îngerilor”.

Șoferul de taxi Jonathan Newton, în vârstă de 55 de ani, a declarat: ”Suntem o comunitate strânsă aici, iar orașul este zguduit până în străfunduri de această tragedie.” Citește mai multe AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News