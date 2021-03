Caz Onești. Fiica lui Moroșan: Am sunat, am spus cine sunt și mi s-a închis telefonul

Într-o declarație difuzată joi, 4 martie, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3, femeia spune că, atunci când a încercat să contacteze poliția, i s-a închis telefonul.

„Situația este foarte grea. Nu pot decât să las capul plecat, cuvintele sunt de prisos, oricât am încercat să aplanez această situație. Am sunat la Bacău, am sunat la București. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt și mi s-a închis telefonul. Am sunat la sediile de poliție. Așa am avut în cap. Am sunat chiar și la presă. (...) Am încercat să vorbesc cu el (cu tatăl ei, n.r.) Mi-a spus în telefon: 'Îmi doresc să îmi aducă acea hârtie!'", a zis fiica lui Gheorghe Moroșan.

A mai spus că a vorbit cu tatăl său luni, în dimineața care a precedat tragedia, iar acesta era calm și nu lăsa să se bănuiască nimic cu privire la intențiile sale.